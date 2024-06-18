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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 351 оценка

Хидэтака Миядзаки рассказал о самых любимых играх, и среди них нет нашумевшей Elden Ring

Gutsz
Новости

Elden Ring от японской студии FromSoftware стала самым успешным релизом команды за всю её историю. Благодаря открытому миру, огромному количеству боссов и фирменной сложности, проект привлёк внимание десятков миллионов геймеров, а продажи игры уже превысили 25 миллионов копий. Несмотря на столь впечатляющие достижения, для создателя Elden Ring и руководителя команды разработчиков Хидэтаки Миядзаки это не самая любимая игра.

В преддверии скорого запуска сюжетного расширения для Elden Ring разработчик дал ещё одно интервью. Кроме уже озвученной ранее информации и известных фактов, в разговоре с журналистами из CNET Миядзаки впервые рассказал о своих самых любимых играх, над которыми он работал. Как отмечает создатель серии Souls, для него все проекты любимы, и он с теплотой относится к абсолютно каждой игре. Тем не менее, у него всё же есть фавориты, о которых он вспоминает чаще всего. Для него это особые проекты, которые помогли усовершенствовать его навыки геймдизайнера и лично понравились ему в своём конечном результате.

Всего таких проектов Миядзаки назвал два, и они будут хорошо знакомы фанатам студии FromSoftware. Самыми любимыми играми для разработчика до сих пор остаются первая часть Dark Souls, где он смог впервые реализовать концепт игры своей мечты с мрачным миром, связанными локациями и богатым лором. Второй любимой игрой для него является Bloodborne. Эту игру разработчик любит за то же, что и оригинальную Dark Souls, однако в Bloodborne его больше всего захватывает готический и мрачный мир.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Wing42
Второй любимой игрой для него является Bloodborne. Эту игру разработчик любит за то же, что и оригинальную Dark Souls, однако в Bloodborne его больше всего захватывает готический и мрачный мир.

Ну так выбей у Соней право и деньги на ББ2. Пушка ж будет, ну.

7
Matavashi

Да скоро будет bloodborne, на юбилей сони выкатят все.

-1
-zotik-

Думаю порт будет или на десятилетие или если звезды сойдутся и будет 2я часть.

1
Пользователь ВКонтакте

Не ожидал что первый Dark Souls фаворит у автора , я думал это будет Bloodborne. // Архатос Дэксадус

0
Et_alietum

Потому что элден больше похож на черновик. Явно была идея, но нормально реализовать не вышло.

-1
Kenn1y

На мой взгляд это лучшая souls игра, шикарные локации, абилы, разнообразные брони, красивое оружие и отличный редактор персонажа.

3
Empty account Kenn1y

Вот только опенворлд какой то странный, обычно что-то да где-то есть, а тут тупо локации с мобами, лишь бы были.

0
Hevin Empty account

Почему же? Они достаточно логично разбросаны. Причём почти на каждом шагу есть точки интереса.

-1
Empty account Hevin

В зельде мне почему то интереснее было исследовать, тут же бежишь, и как бы думаешь, чето фигня какая то, чего-то не хватает.

0
McVodka Kenn1y

Игра хорошая, но открытый мир не нужен souls-like играм, он там сделан скорее для привлечения новой аудитории. Меня Dark Souls 1-3 как-то больше впечатлили в свое время.

1
Buttzey

Каким ещё богатым лором?)) Что за бред))

-1
ZAUSA
и богатым лором

Ага.

-9