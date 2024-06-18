Хидэтака Миядзаки рассказал о самых любимых играх, и среди них нет нашумевшей Elden Ring

Elden Ring от японской студии FromSoftware стала самым успешным релизом команды за всю её историю. Благодаря открытому миру, огромному количеству боссов и фирменной сложности, проект привлёк внимание десятков миллионов геймеров, а продажи игры уже превысили 25 миллионов копий. Несмотря на столь впечатляющие достижения, для создателя Elden Ring и руководителя команды разработчиков Хидэтаки Миядзаки это не самая любимая игра.

В преддверии скорого запуска сюжетного расширения для Elden Ring разработчик дал ещё одно интервью. Кроме уже озвученной ранее информации и известных фактов, в разговоре с журналистами из CNET Миядзаки впервые рассказал о своих самых любимых играх, над которыми он работал. Как отмечает создатель серии Souls, для него все проекты любимы, и он с теплотой относится к абсолютно каждой игре. Тем не менее, у него всё же есть фавориты, о которых он вспоминает чаще всего. Для него это особые проекты, которые помогли усовершенствовать его навыки геймдизайнера и лично понравились ему в своём конечном результате.

Всего таких проектов Миядзаки назвал два, и они будут хорошо знакомы фанатам студии FromSoftware. Самыми любимыми играми для разработчика до сих пор остаются первая часть Dark Souls, где он смог впервые реализовать концепт игры своей мечты с мрачным миром, связанными локациями и богатым лором. Второй любимой игрой для него является Bloodborne. Эту игру разработчик любит за то же, что и оригинальную Dark Souls, однако в Bloodborne его больше всего захватывает готический и мрачный мир.