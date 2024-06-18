Хидэтака Миядзаки рассказал о самых любимых играх, и среди них нет нашумевшей Elden Ring

Elden Ring от японской студии FromSoftware стала самым успешным релизом команды за всю её историю. Благодаря открытому миру, огромному количеству боссов и фирменной сложности, проект привлёк внимание десятков миллионов геймеров, а продажи игры уже превысили 25 миллионов копий. Несмотря на столь впечатляющие достижения, для создателя Elden Ring и руководителя команды разработчиков Хидэтаки Миядзаки это не самая любимая игра.
В преддверии скорого запуска сюжетного расширения для Elden Ring разработчик дал ещё одно интервью. Кроме уже озвученной ранее информации и известных фактов, в разговоре с журналистами из CNET Миядзаки впервые рассказал о своих самых любимых играх, над которыми он работал. Как отмечает создатель серии Souls, для него все проекты любимы, и он с теплотой относится к абсолютно каждой игре. Тем не менее, у него всё же есть фавориты, о которых он вспоминает чаще всего. Для него это особые проекты, которые помогли усовершенствовать его навыки геймдизайнера и лично понравились ему в своём конечном результате.
Всего таких проектов Миядзаки назвал два, и они будут хорошо знакомы фанатам студии FromSoftware. Самыми любимыми играми для разработчика до сих пор остаются первая часть Dark Souls, где он смог впервые реализовать концепт игры своей мечты с мрачным миром, связанными локациями и богатым лором. Второй любимой игрой для него является Bloodborne. Эту игру разработчик любит за то же, что и оригинальную Dark Souls, однако в Bloodborne его больше всего захватывает готический и мрачный мир.
Ну так выбей у Соней право и деньги на ББ2. Пушка ж будет, ну.
Да скоро будет bloodborne, на юбилей сони выкатят все.
Думаю порт будет или на десятилетие или если звезды сойдутся и будет 2я часть.
Не ожидал что первый Dark Souls фаворит у автора , я думал это будет Bloodborne. // Архатос Дэксадус
Потому что элден больше похож на черновик. Явно была идея, но нормально реализовать не вышло.
На мой взгляд это лучшая souls игра, шикарные локации, абилы, разнообразные брони, красивое оружие и отличный редактор персонажа.
Вот только опенворлд какой то странный, обычно что-то да где-то есть, а тут тупо локации с мобами, лишь бы были.
Почему же? Они достаточно логично разбросаны. Причём почти на каждом шагу есть точки интереса.
В зельде мне почему то интереснее было исследовать, тут же бежишь, и как бы думаешь, чето фигня какая то, чего-то не хватает.
Игра хорошая, но открытый мир не нужен souls-like играм, он там сделан скорее для привлечения новой аудитории. Меня Dark Souls 1-3 как-то больше впечатлили в свое время.
Каким ещё богатым лором?)) Что за бред))
Ага.