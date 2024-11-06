Художник показал, как выглядела бы Elden Ring в стиле классической Baldur's Gate

Художник под ником fanica98 представил на Reddit серию скриншотов из Elden Ring, демонстрирующих игру в изометрическом стиле, напоминающем культовую RPG Baldur's Gate. Эти изображения не являются оригинальными артами — это внутриигровые кадры, сделанные с помощью настроек камеры и конфигураций света.

Автор рассказал, что на настройку каждого скриншота уходил час, так как необходимо было тщательно подобрать угол, свет и цветовую палитру. Хотя Elden Ring — вертикальная игра с многослойными пейзажами, это не помешало художнику переосмыслить ее как ролевую игру с видом сверху.

«Мне понравилось работать над этим проектом, несмотря на сложные отношения с игрой», — поделился fanica98. Он подчеркнул, что игра великолепно выглядит с высоты птичьего полета, даже несмотря на ее приглушенную палитру. Художник также отметил, что ранее делал подобные работы для Dark Souls и Dark Souls 2.

Скриншоты Elden Ring представляют собой хитроумную работу с камерой, без редактирования — чисто внутриигровые изображения. Fanica98 потратил около 5-7 часов на создание 60 снимков, и результат впечатляет своей атмосферой.