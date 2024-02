Художник создал невероятный портрет Мессмера, нового босса Elden Ring

Презентация трейлера Elden Ring: Shadow or the Erdtree дала больше ответов, чем вопросов о новой кампании. Но среди множества деталей, показанных в ролике, наибольшее внимание привлекла одна: Месмер Цепеш. И в честь него один художник поделился невероятным портретом нашего нового босса.

Работа, созданная пользователем "eldrtchmoon" на сайте X, уже набрала более 309 000 просмотров и получила известность благодаря точной адаптации злодея. На портрете, выполненном в стиле эпохи Возрождения, художник изобразил Месмера, держащего копье и облаченного в шлем, напоминающий шлем Грюнбельда из манги "Берсерк".

Об истории Мессмера известно немного. Лишь некоторые детали указывают на некое сходство с Радагоном и связь с Райкардом из-за красных змей, которые он носит с собой. Кроме того, Хидетака Миядзаки уже подтвердил, что противостояние с Цепешом будет на уровне Малении и Радагона.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. DLC уже доступно для предварительного заказа в Steam по цене 2399 рублей.