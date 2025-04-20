Игрок Elden Ring победил финального босса 10 тысяч раз в кооперативных прохождениях

Успешная игра FromSoftware, Elden Ring, породила множество популярных онлайн-знаменитостей.
Среди них игрок, известный как «Let Me Solo Her», хорошо известен своими кооперативными забегами против Malenia. Игрок также вдохновил других помочь сообществу Elden Ring, что привело к своего рода моменту передачи эстафеты.
После невероятных достижений Let Me Solo Her другой игрок пошел по его стопам и одержал 10000 побед над финальным боссом игры. Эти достижения весьма редки и с теплотой вспоминаются поклонниками определенных игр.
После приключений в Let Me Solo Her, этот игрок решил помочь сообществу Elden Ring сразиться с финальным боссом игры (не путать с финальным противником из DLC), название которого отсылает к паре Радагон и Элденский зверь.
По словам Let Me Solo Them, это путешествие длилось в общей сложности 3 года, что привело ко многим невероятным и памятным моментам. Игрок объяснил, что он отслеживал 10000-й этап с помощью рунических дуг, которые присуждаются за победу над боссами в кооперативе.
Более того, другие пользователи Reddit, которые производили подсчеты, пришли к выводу, что для достижения этой цели, вероятно, требовалось около 10 успешных прохождений боссов каждый день с момента выхода Elden Ring. Таким образом, Let Me Solo Them является одним из самых преданных игроков в игру на сегодняшний день.
FromSoftware готовится выпустить Elden Ring Nightreign в конце следующего месяца, и, учитывая явный акцент игры на кооперативном игровом процессе, возможно, в 2025 году больше игроков, подобных «Let Me Solo Her» и «Let Me Solo Them», завоюют себе новый титул.
"Я не боюсь 10000 игроков, которые проходят игру один раз, я боюсь игрока, который бьет босса 10000 раз" © Маления.
Игра наверно нормальная. Я как-то установил, вышел из подземелья, прикинул, что это надолго и трудозатратно и... удалил к хренам собачьим.
Клиника :)
Юный падаван, ты убил этого босса 10 тысяч раз, давай-ка ещё разок!
Вот что не так с этими людьми? Неужели так интересно убивать одного и того же босса столько раз? Или я чего-то не понимаю в этой жизни?
Аутизм он такой.
У каждого свои увлечения. Кто-то уже больше 20 лет играет на de_dust2 в КС (как их не тошнит от этой локации, не понимаю), а кто-то 10к раз убил босса в Элдене. Каждому своё