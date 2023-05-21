Игрок создал Тейлор Свифт в Elden Ring ©

Один игрок Elden Ring недавно поделился в сети видеороликом своего персонажа, созданного на основе реальной знаменитости Тейлор Свифт. Тейлор Свифт воссоздана очень точно, что подчеркивает глубокие возможности кастомизации персонажа в Elden Ring. Тейлор Свифт теперь присоединилась к числу других знаменитостей, воссозданных в Elden Ring, включая Кратоса из серии God of War.

Hevs Character Creations выложил в сеть трехминутный ролик, в котором демонстрируется сборка Тейлор Свифт, а также различные настройки, которые он использовал для ее создания. Затем на виртуальную знаменитость обратил внимание пользователь Reddit GuitarheadCA, который поделился полутораминутным роликом, в котором Тейлор Свифт сражается с различными врагами, включая босса.