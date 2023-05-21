Elden Ring 25.02.2022
8.3 2 138 оценок

Игрок создал Тейлор Свифт в Elden Ring

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Procy_on
Новости

Один игрок Elden Ring недавно поделился в сети видеороликом своего персонажа, созданного на основе реальной знаменитости Тейлор Свифт. Тейлор Свифт воссоздана очень точно, что подчеркивает глубокие возможности кастомизации персонажа в Elden Ring. Тейлор Свифт теперь присоединилась к числу других знаменитостей, воссозданных в Elden Ring, включая Кратоса из серии God of War.

Hevs Character Creations выложил в сеть трехминутный ролик, в котором демонстрируется сборка Тейлор Свифт, а также различные настройки, которые он использовал для ее создания. Затем на виртуальную знаменитость обратил внимание пользователь Reddit GuitarheadCA, который поделился полутораминутным роликом, в котором Тейлор Свифт сражается с различными врагами, включая босса.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Озверин

еще один бессмысленный пост про ничего.

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