Игрок установил мировой рекорд по скорости убийства Малении в Elden Ring

Пользователь Reddit под ником RS_Lionheart установил мировой рекорд по скорости убийства Малении в Elden Ring. Он потратил на бой с одним из самых опасных боссов всего 15,7 секунд.

RS_Lionheart опубликовал видео с записью своего рекорда. Интересно, что на подготовку к поединку у него ушло заметно больше времени. Игроку потребовалось 50 секунд, чтобы навесить на персонажа многочисленные бонусы для увеличения максимального урона. В итоге RS_Lionheart повысил эффективность атак на 180%.

Маления стала, вероятно, самым известным боссом в Elden Ring после выхода игры. Геймеры нередко ставят перед собой необычные задачи, связанные с ней. К примеру, в марте фанат начал прохождение, заменив всех противников на Малению.