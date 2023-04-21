Elden Ring 25.02.2022
8.2 2 030 оценок

Игрок установил мировой рекорд по скорости убийства Малении в Elden Ring

Simple Jack
Новости

Пользователь Reddit под ником RS_Lionheart установил мировой рекорд по скорости убийства Малении в Elden Ring. Он потратил на бой с одним из самых опасных боссов всего 15,7 секунд.

RS_Lionheart опубликовал видео с записью своего рекорда. Интересно, что на подготовку к поединку у него ушло заметно больше времени. Игроку потребовалось 50 секунд, чтобы навесить на персонажа многочисленные бонусы для увеличения максимального урона. В итоге RS_Lionheart повысил эффективность атак на 180%.

Маления стала, вероятно, самым известным боссом в Elden Ring после выхода игры. Геймеры нередко ставят перед собой необычные задачи, связанные с ней. К примеру, в марте фанат начал прохождение, заменив всех противников на Малению.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Гамер132

Хз конечно, но ekky по моему шотал ее

1
TAPAKAH222

Он сидел в это время на раскаленных углях и играл на бананах с закрытыми глазами? Нет? Тогда не считается.

0