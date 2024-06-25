Игроки Elden Ring обеспокоены загадочными водопадами в Shadow of the Erdtree

Поклонники творчества студии FromSoftware обожают загадки и секреты, которые оставляют разработчики в каждой своей игре. С выходом сюжетного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring многие устремились изучать его в поисках новых тайн. Приятных отсылок и запутанных испытаний в расширении оказалось достаточно, но игроков беспокоят водопады. По мнению пользователей, водопады имеют скрытое назначение, которое еще предстоит разгадать.

В новой локации, которая появилась в игре вместе с релизом Shadow of the Erdtree, действительно много больших водопадов. С далека видно, что они источают загадочное свечение, но при этом за ними или возле них ничего нет, и все они расположены в очень странных тупиковых точках на карте. Все это, по мнению игроков, не может быть обычным совпадением, и за этим должно скрываться нечто большее. Судя по всему, пока пользователи не смогли разгадать тайну этих водопадов.

Игроки не собираются останавливаться. Сейчас они сосредоточены на более очевидных секретах, которые можно обнаружить в дополнении. После этого фанаты обещают вернуться к этому вопросу. Японские геймеры уже организовали небольшую группу, которая будет анализировать игровые данные. Если честным способом не удастся разгадать тайну водопадов, они надеются найти что-то интересное среди игровых активов.