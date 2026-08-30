Игроки недовольны платным DLC для Elden Ring - отзывы аддона Tarnished Pack опустились до "Смешанных"

Новый платный аддон Tarnished Pack для Elden Ring вызвал смешанную реакцию в сообществе. За примерно $5 (или 359 рублей) пакет добавляет два новых стартовых класса (Тяжелый рыцарь и Рыцарь Идус, несколько комплектов брони, оружие и три косметических скина для верного скакуна Потока.

Именно скины для Потока стали главной темой обсуждений. Многие игроки сразу сравнили их с печально известным DLC "Конская броня" из The Elder Scrolls IV: Oblivion - классическим примером платной косметики, которая в свое время стала мемом. В комментариях звучат опасения, что это может стать первым шагом FromSoftware к более активной монетизации через микротранзакции и платные скины.

Критики также отмечают, что CD Projekt Red бесплатно раздает масштабное обновление для The Witcher 3, которое, по сути, переделывает всю игру, а FromSoft берет то, что могло бы быть бесплатным, и продает это как платное DLC.

В Steam отзывы на Tarnished Pack на момент обсуждения были смешанными (около 50 % положительных). Одни считают цену адекватной за новые классы и броню, особенно если начинаешь новый проход. Другие критикуют сам факт продажи косметики для лошади в игре от студии, которая раньше избегала подобного.

Пока что это небольшой косметическо-игровой набор, а не полноценное дополнение вроде Shadow of the Erdtree. Тем не менее мем "индустрия снова продает конскую броню" уже активно гуляет.