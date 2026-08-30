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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 7 707 оценок

Игроки недовольны платным DLC для Elden Ring - отзывы аддона Tarnished Pack опустились до "Смешанных"

2BLaraSex 2BLaraSex

Новый платный аддон Tarnished Pack для Elden Ring вызвал смешанную реакцию в сообществе. За примерно $5 (или 359 рублей) пакет добавляет два новых стартовых класса (Тяжелый рыцарь и Рыцарь Идус, несколько комплектов брони, оружие и три косметических скина для верного скакуна Потока.

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Именно скины для Потока стали главной темой обсуждений. Многие игроки сразу сравнили их с печально известным DLC "Конская броня" из The Elder Scrolls IV: Oblivion - классическим примером платной косметики, которая в свое время стала мемом. В комментариях звучат опасения, что это может стать первым шагом FromSoftware к более активной монетизации через микротранзакции и платные скины.

Критики также отмечают, что CD Projekt Red бесплатно раздает масштабное обновление для The Witcher 3, которое, по сути, переделывает всю игру, а FromSoft берет то, что могло бы быть бесплатным, и продает это как платное DLC.

В Steam отзывы на Tarnished Pack на момент обсуждения были смешанными (около 50 % положительных). Одни считают цену адекватной за новые классы и броню, особенно если начинаешь новый проход. Другие критикуют сам факт продажи косметики для лошади в игре от студии, которая раньше избегала подобного.

Где найти всё новое оружие и доспехи в Elden Ring Tarnished Edition

Пока что это небольшой косметическо-игровой набор, а не полноценное дополнение вроде Shadow of the Erdtree. Тем не менее мем "индустрия снова продает конскую броню" уже активно гуляет.

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Комментарии:  34
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Я еще фигею, что в игре так и не ввели возможность играть выше 60 фпс без мода, а так же возможность активации отображение кнопок от дуалсенсе. Так и буду в итоге дальше играть без онлайна, но с удобством для себя...

14
Тоmmy

купить чтобы оставить негативный отзыв, для издателя это тоже самое что оставить положительный

13
Destroited

Я бы вообще разрабов которые продают DLC ставил к стенке.

9
ka4o4ek

Вчера купил, а ещё у меня елден на пс5 и куплю на свич, когда игра нравиться, это нормально, всем недовольным в сад.

9
antonborisov198
Одни считают цену адекватной за новые классы

Какие ещё классы? В игре, как и в предшественниках - никаких "классов" де-факто не существует.

8
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