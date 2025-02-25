Игроки объединились, чтобы помочь с лечением известного датамайнера Elden Ring и Dark Souls

Сообщество фанатов Dark Souls и Elden Ring всегда отличалось необычной преданностью и сплочённостью. Иногда они не слишком радушно принимают новичков, но за своих стоят горой. Недавний случай с известным датамайнером Zullie the Witch лишь подтверждает это — игроки всего за несколько часов собрали более 15 000 долларов, чтобы помочь ему оплатить дорогостоящие расходы на собственное лечение.

Zullie the Witch — один из самых известных исследователей мира FromSoftware. Его находки позволяли игрокам заглянуть за кулисы Elden Ring, Dark Souls и Sekiro, открывая скрытые механики, вырезанный контент и неожиданные детали. Однако недавно он оказался в сложной жизненной ситуации, о чём рассказал в комментариях под своим последним видео.

Я буквально карабкаюсь из глубокой ямы депрессии, но мои когти затупились. В последнее время я не мог делать видео так часто, как хотелось бы, у меня не было спонсорских контрактов, а впереди $15,000 медицинских расходов. Я долго не хотел этого делать, но всё же прошу о помощи.

— написал Zullie.

Сообщество моментально откликнулось. Всего за несколько часов Zullie собрал нужную сумму, после чего удалил ссылки на пожертвования, так как их объём превзошёл все его ожидания.

Я не могу выразить, насколько неподготовленным я оказался к такому уровню щедрости.

— признался датамайнер.

На его странице Ko-fi можно увидеть сотни донатов и тёплых сообщений от поклонников, благодарных за его вклад в изучение игр FromSoftware. Zullie отметил, что долго стыдился просить помощи, но теперь понял, что "молчаливые страдания не делают ситуацию благородной".

Тем временем фанаты Elden Ring рассказали о самых главных недостатках игры, о которых вы можете узнать из отдельной заметки.