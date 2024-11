Игроки раскритиковали номинацию DLC ELDEN RING - Shadow of the Eredtrean на звание "Игра года" на TGA

Номинанты The Game Awards 2024 наконец-то объявлены, и неудивительно, что как только они стали известны, их выбор сразу же вызвал споры, подвергнутые сомнению и порицанию во всех социальных сетях.

В этом году самая примечательная номинация церемонии - «Игра года» - вызвала особые споры из-за решения организаторов включить Shadow of the Erdtree, DLC для GOTY 2022 года Elden Ring, в список потенциальных победителей, несмотря на то что это расширение, а не самостоятельная игра. В Twitter включение DLC вызвало много критики: игровое сообщество в основном разделяет мнение, что части игр не должны оцениваться наравне с полноценными играми:

Спойлер

Я забыл, можно ли играть в Elden Ring: Shadow of the Erdtree, не имея Elden Ring? Номинировать DLC - это такой позор. Это же называется GAME of the year Я больше не воспринимаю это мероприятие всерьез. DLC номинировано на GOTY ?! DLC не должны быть номинированы на звание GAME of the Year. DLC/расширения - это часть игры, а не сама игра. Почему Shadow of the Erdtree номинирован, а Helldivers 2 нет?! То, что DLC Elden Ring появилось вместо Silent Hill 2, просто смехотворно.

Аналогичные настроения царят и на Reddit:

Спойлер

Учитывая других номинантов, я искренне не понимаю, почему Stellar Blade не претендует на GOTY. Невозможно играть в Shadow of the Erdtree, не сыграв/не купив Elden Ring. По этическим соображениям большинство людей согласятся с тем, что DLC не должно считаться GOTY, даже если это игра с наилучшей оценкой, если оно не является самостоятельной игрой. DLC, не говоря уже о сезонах, не должны претендовать на GOTY. Этот TGA станет самым хреновым в истории. Shadow of the Erdtree, DLC, номинировано на GAME OF THE YEAR. Это хорошее DLC, без вопросов. Но ИГРА ГОДА? Нет. Странно. ИМХО, DLC не должны входить в категорию GOTY. В ней должны быть только новые игры. На мой взгляд, даже ремейки, не говоря уже о ремастерах, не должны входить в эту категорию, но я могу сделать пропуск для ремейков/перезагрузок. Слот для DLC Elden Ring можно было бы отдать другим претендентам на GOTY, например Helldivers 2, Space Marine 2 или SH2 Remake. Номинация дополнения Elden Ring на GOTY, а не на Silent Hill 2 — это абсолютная чушь. Если бы оба не были номинированы, это было бы понятно. Я понимаю, когда не разрешают ремейки. Но и DLC тоже не должно быть. Без шуток, я был бы не так зол, если бы игры вроде Star Wars Outlaws/Suicide Squad/Concord получили номинацию GOTY просто так, только потому, что это новые игры, а не какие-то DLC/Expansion. Не поймите меня неправильно, мне нравится Shadow of the Erdtree и я уважаю работу FromSoft над ней, но она НЕ должна быть номинирована на GOTY. На шоу уже давно назрела необходимость в номинации «Лучшее расширение», и именно в ней место SotE. Полагаю, что оговорка о том, что DLC может быть допущено к участию, была сделана исключительно для того, чтобы они могли номинировать Shadow of the Erdtree.

Незадолго до объявления номинантов раздел FAQ The Game Awards был обновлен и включил новое правило, согласно которому расширения, DLC, ремейки, ремастеры и даже новые игровые сезоны могут быть представлены во всех категориях, что расширило определение понятия "игра" на The Game Awards. Жюри не стало тратить время на введение нового правила в действие, номинировав Shadow of the Erdtree в единственной категории, к которой многие неравнодушны, вместо всех прочих игр 2024 года, которые, по мнению большинства, были гораздо более достойны этой чести.

Кроме того, что сообщество отметило сомнительную номинацию Shadow of the Erdtree, оно также раскритиковало процесс выбора победителя конкурса The Game Awards. В существующем виде система отдает 90% голосов избранному жюри и только 10% - общественному голосованию, оставляя зрителям минимальное влияние на конечный результат.

Однако в состав жюри входят представители ведущих сайтов о видеоиграх, а также изданий, не связанных напрямую с играми, таких как The Atlantic, The Guardian, NPR, Variety, Discussing Film и другие - с этим многие не согласны, поскольку взгляды СМИ на игры и игровые вопросы в целом часто отличаются от взглядов обычных геймеров.