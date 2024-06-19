Илон Маск заинтересовался дополнением Shadow of the Erdtree для Elden Ring и собирается вернуться в игру

Ещё в год своего релиза Elden Ring привлекла внимание огромного количества геймеров со всего мира. Среди них оказался и знаменитый бизнесмен Илон Маск, который провёл в хардкорной игре не один десяток часов. Он активно поддерживал сообщество поклонников и даже помогал новичкам с прохождением самого сложного босса в игре. С момента выхода Elden Ring прошло уже больше двух лет, и Маск, как и многие геймеры, забросил игру и переключился на другие проекты. Однако теперь он, похоже, собирается вновь погрузиться в хардкорный мир игры вместе с запуском сюжетного дополнения Shadow of the Erdtree.

Илон Маск в своих социальных сетях уже давно не писал про игру, в основном обсуждая финансовый рынок и технологическую индустрию. Тем не менее на днях он сделал исключение и впервые за долгое время обратил внимание на самый ожидаемый релиз этого лета — DLC для Elden Ring. Бизнесмен был удивлён восторженными отзывами журналистов, которые оценили расширение на самые высокие баллы.

До выхода дополнения остаётся совсем немного времени, но у Маска ещё есть шанс подготовиться к его релизу. Он уже давно прошёл игру и, если не начал "Новую игру+", сможет без проблем вместе со всеми отправиться исследовать Земли Теней в Shadow of the Erdtree. Релиз DLC состоится 21 июня на ПК и консолях.