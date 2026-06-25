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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 7 659 оценок

Инвестор Oasis требует от Kadokawa больше прибыли с Elden Ring после того, как глава компании сохранил свой пост

Апчхий Апчхий

Генеральный директор Kadokawa Такеши Нацуно успешно сохранил свой пост по итогам ежегодного голосования акционеров, несмотря на жесткое давление со стороны гонконгского инвестиционного фонда Oasis Management. Активист-инвестор обвинил руководство в неэффективной монетизации и «утечке прибыли» от суперхита Elden Ring. На фоне конфликта фонд Oasis сразу же увеличил свою долю в Kadokawa до 15,25% и планирует наращивать её дальше, чтобы продолжить борьбу за реформы.

Акционеры Kadokawa требуют смены руководства: успех Elden Ring назвали упущенной возможностью для компании

Что будет дальше?

Несмотря на то, что совет директоров защитил Нацуно во избежание дестабилизации бизнеса, компания официально пообещала пересмотреть структуру управления и повысить прозрачность. Фонд Oasis не намерен отступать и готовит новые требования по кадровым перестановкам и дивидендной политике.

Фанатов же больше всего волнует, не приведет ли это к давлению на саму студию FromSoftware. Глава студии Хидетака Миядзаки поспешил заверить игроков, что разработчики по-прежнему сохраняют полную творческую свободу.

Индустрия 164
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
YeahBoi

Пророк в кедах молвил: награда принадлежит Билу Клинтону и точка.

Но ты, Хидетака, алчно спёр её себе.

Теперь пришла кара за грех - уворачивайся от генерального