Издание Elden Ring на Switch 2 за $80 не получит картриджа - только код на загрузку

Издание Elden Ring Tarnished Edition выйдет на Switch 2 в конце этого года как в цифровом, так и в физическом форматах. Amazon уже добавил эту версию в список товаров, и, похоже, цена будет весьма кусачей!

Так, американский ритейлер в настоящее время предлагает игру от FromSoftware для консоли Nintendo по цене $79.99. Также стало известно, что коробочное издание будет содержать лишь карточку с ключом, так что игру придется скачивать целиком. В Европе некоторые ритейлеры в настоящее время предлагают игру по цене 69,99 евро.

Хотя стоимость кажется высокой, стоит учесть, что это издание включает в себя как базовую игру, так и расширение Shadow of the Erdtree.