Известный датамайнер Лэнс МакДональд развеял последние слухи о Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Хорошо известный блогер и моддер Лэнс МакДональд развеял недавние слухи о Elden Ring: Shadow of the Erdtree, которые стали распространятся в сети.

Elden Ring Shadow of the Erdtree, расширение к игре от FromSoftware, является одним из самых долгожданных проектов на данный момент, и общественности не терпится узнать о нем что-нибудь конкретное. Однако команда, похоже, не готова говорить об этом, поэтому мы можем полагаться только на утечки информации.

Этим и воспользоваться аноним с 4chan, с сайта известным своими фальшивыми утечками и выдумками, но иногда на его страницах действительно появлялась достоверная информация.

Согласно этому слуху, расширение Elden Ring якобы будет представлять собой совокупность двух различных локаций, а контента ожидается много, столько же, сколько в Bloodborne, что фактически делает DLC своего рода "Elden Ring Part 2". Кроме того, с выхода этого DLC вся игра должна получить обновление, подобное тому, что было предложено в Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, с измененным расположением и новыми врагами, перемещенными предметами и дополнительными событиями.

Обычно, слухи от анонимов с 4chan не получают масштабного распространения, но в этот раз многие зарубежные издания написали об этом и датамайнер отреагировал в своих социальных сетях написав, что это просто неправда.

Быть может мы узнаем свежую информацию о Elden Ring: Shadow of the Erdtree на церемонии The Game Awards 2023, которая начнется сегодня ночью и будет содержать больше анонсов, чем обычно.