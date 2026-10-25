Картограф из России нарисовал самую подробную карту по игре Elden Ring

Японский игровой хит от создателя Dark Souls постепенно становится культовой классикой. Пока одни художники рисуют фан-арты персонажей по этой вселенной, другие пытаются изобразить Междуземье целиком. За время существования игры были предприняты десятки попыток показать игровой мир, от перерисовывания оригинальной карты до моделирования ее в Blender, но никто не решался на более творческий подход до 2026 года. В этот год художник из России Андрей Цепляев нарисовал королевство Марики целиком в изометрической проекции!

Черновая основа для карты была выведена на бумаге чернилами и карандашом

На создание карты ушел почти год. За это время художнику потребовалось перенести форму материка на прямоугольный лист ватмана и добавить детали, чтобы они смотрелись органично, следуя правилам композиции. Эта версия Междуземья создавалась без использования ИИ или специальных программ для генерации карт. Каждый сантиметр вырисовывался вручную карандашом, а потом обводился тушью.

Каждый элемент создавался вручную

Во главу угла ставилась точность, чтобы нарисованная карта максимально повторяла очертания трехмерного мира. Тем не менее, перенести все идеально на лист формата А1 не удалось. Самым сложным решением, по словам картографа, стало сжатие участка между Священными равнинами и восточным краем Плато Альтус. Там в жертву композиции пришлось принести гигантское ущелье, разделяющее два уникальных биома.

Кроме ландшафта, особое внимание было уделено и наполнению карты. В общей сложности картограф поместил на просторы королевства около пятидесяти персонажей и боссов, которых игрок встречает при прохождении.

Особняком стоит так называемый "Персонажный компас" с цифрами и сбразами героев в левом нижнем углу. Его Андрей спроектировал для отслеживания квестовых цепочек, которые в играх Миядзаки всегда было непросто довести до конца. Все миниатюры рисовались на бумажной основе, после чего были отсканированы и загружены в графические программы Photoshop и Inkscape. На каждый такой участок карты уходило от двух до трех дней.

Процесс создания миниатюр от бумажного наброска до заливки занимал около 2-3 дней

Для удобства карта была опубликована в двух версиях: русской и английской. Художник описывает свою работу, как декоративно-созерцательную, нежели навигационную, а мультяшная стилистика с простой заливкой, которую он выбрал, отсылает к старым мультфильмам. Само же исполнение, где глаз то и дело натыкается на нового персонажа, взято из серии иллюстраций Мартина Хэндфорда "Where's Wally?"

Русскоязычная версия карты Междуземья

"Целью проекта был взгляд на историю игрового мира свысока", - утверждает создатель. Карта только знакомит игроков с Междуземьем, а не ведет за руку, помогая выбрать самый простой путь. Главная ее особенность - понятный визуальный стиль, благодаря которому, любой человек сможет быстро разобраться, как устроено королевство Марики и где погасшим приятнее всего будет встретить свою кончину.