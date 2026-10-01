Кит Коннор набрал мышечную массу ради роли воина в экранизации Elden Ring

Премьера киноадаптации ролевой игры Elden Ring от студии A24 запланирован на 2028 год, и успех амбициозного проекта во многом связывают с участием Кита Коннора. Сам актер подтвердил, что подготовка к роли потребовала от него экстремальных физических нагрузок.

В рамках интервью для издания Interview Magazine Коннор пообщался со своим давним другом Томом Рисом Харрисом, который готовится к дебюту в комикс-хорроре «Глиноликий». Актеры обсудили высокие ожидания от грядущих блокбастеров, и Коннор подробно рассказал о трансформации своего тела ради мрачного фэнтези от FromSoftware.

По сюжету Коннор предстанет на экранах в образе могучего воина. Для соответствия игровому первоисточнику ему пришлось набрать внушительный объем мышечной массы, от которой, впрочем, пришлось экстренно избавляться сразу по завершении съемочного периода.

«Я стал действительно огромным для Elden Ring, а затем мне внезапно понадобилось вернуться к более привычному телосложению. На самом деле это здорово, ведь не хочется выглядеть абсолютно одинаково во всех фильмах», — объяснил актер.

Помимо участия в адаптации Elden Ring, Кит Коннор готовится примерить на себя ещё один культовый образ — актёр официально утверждён на роль Циклопа в киновселенной Marvel. Съемки перезапуска «Людей Икс» стартуют уже в следующем году. Мировая премьера блокбастера запланирована на 5 мая 2028 года — всего через два месяца после релиза Elden Ring, который выйдет 8 марта того же года.

Его близкий друг Том Рис Харрис, будучи преданным фанатом игры от FromSoftware, с нетерпением ждёт возможности оценить работу Коннора. Исполнитель роли знаменитого врага Бэтмена признался, что проводил месяцы за прохождением этого сложнейшего соулслайка, чтобы снять стресс во время подготовки к главному кастингу в своей карьере.

«Я буду очень ценить твоё мнение о фильме именно как фаната игры», — поделился Коннор в разговоре с коллегой.

Сам Харрис скоро появится на больших экранах в фильме «Глиноликий», который выйдет в прокат 23 октября 2026 года. Новая картина киновселенной DCU станет мрачным хоррором с рейтингом R и расскажет об изуродованном актёре, который в отчаянной попытке вернуть былую внешность превращается в жуткого монстра.