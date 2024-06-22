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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 4 479 оценок

Количество онлайн-игроков Elden Ring выросло почти в 6 раз после выхода Shadow of the Erdtree

monk70
Новости

Elden Ring часто называют одной из лучших игр всех времен, и на то есть веские причины. Помимо 96%-ной оценки на Metacritic, она также получила 331 награду «Игра года» в 2022 году. Новое дополнение Shadow of the Erdtree, похоже, продолжит эту тенденцию, поскольку оно уже получило широкое признание критиков и пользуется огромным успехом у игроков.

Запуск Shadow of the Erdtree вернул многих игроков в игру за последние пару недель, поскольку Elden Ring достигла пика в более чем 739 000 одновременных игроков в Steam, и эта цифра, вероятно, продолжит расти на выходных.

По сравнению с этим же временем на прошлой неделе, количество игроков Elden Ring увеличилось на 577%, с 128 000 до 739 000, уступив рекордному пику в 953 000, но будет интересно посмотреть, как игра покажет себя на выходных. Это также не учитывает PlayStation и Xbox, что значительно превышает миллион игроков и, вероятно, приближается к двум миллионам одновременных игроков.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Unicorling

Попытался я убить того жуткого горящего гиганта, пожирающего фпс когда кидает огненные камни. И решил, что я добрый пусть живёт (и я тоже буду жить и обходить его десятой дорогой). Лев тоже оказался довольно жирный, но хоть убиваемый.

3
Kas707

Хорошо что он не ресается)) а с фпс там все печально особенно где куча деревьев ...

0
Uilenspiegel

А я только решил начать первое прохождение так что перед dlc меня ждёт большое приключение. Я правда ни в одну часть не играл. До этого только казуалки со свича проходил. Надеюсь игра не сложная и весёлая.

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