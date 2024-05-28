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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 206 оценок

Концепт сюжетного дополнения для Elden Ring был полностью написан Джорджем Р. Р. Мартином

Gutsz
Новости

Еще во время анонса Elden Ring для многих геймеров было неожиданностью узнать об участии в разработке хардкорной RPG такого известного писателя, как Джордж Р. Р. Мартин. Как выяснилось уже после релиза, его вклад в создание игры нельзя назвать существенным, однако он успел очень многое сделать для написания удивительного мира игры и ее сюжета. Он работал над проектом еще в самом начале и совсем недолго, однако это не помешало ему уже тогда придумать весьма проработанный концепт для сюжетного дополнения Elden Ring - Shadow of the Erdtree, которое выходит этим летом.

Новые подробности участия Джорджа Р. Р. Мартина в создании сюжетного дополнения для Elden Ring были раскрыты самим Хидэтакой Миядзаки в рамках интервью для японских СМИ. Разработчик признался, что по сути именно писатель выступил автором концепта всего DLC. История, написанная Мартином, легла в основу не только основной игры, но и была очень органично вписана в события дополнения. Он создал основную мифологию, историю и знания как основу мира и повествования Elden Ring.

Мифология, которую написал Мартин, была очень увлекательной. Она была загадочной и глубокой... Это был миф, но также и история, или эпическая поэма...

— заявил Хидэтака Миядзаки, геймдизайнер Elden Ring.

Мартин написал главных героев, уникальные сюжеты и мотивы, такие как конфликты персонажей и отношения между родителями и детьми, которые, по словам Миядзаки, были реализованы в игре. Кроме этого, именно писатель придумал название континента "Междуземье", где разворачиваются события основной игры и дополнения.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
aka_poroh

Ох сколько же там будет членов...

3
buddaset

Широкоформатным мониторам поддержку завезли ?

1
Роман Темный

Я серовно куплю длц, но дважды вы меня не обманите. Ведь я знаю, что основной сюжет писал не Мартин.

0
Strike_Official

А будет босс Мать Драконов, который на 2 этапе превращается в двух драконов?

0
ZAUSA

Ладно тогда, когда было непонятно, что это очередной souls без сюжета и тема Игры престолов ещё была актуальна, но сейчас зачем?

0
211186

Ничёсе

-1