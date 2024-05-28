Концепт сюжетного дополнения для Elden Ring был полностью написан Джорджем Р. Р. Мартином

Еще во время анонса Elden Ring для многих геймеров было неожиданностью узнать об участии в разработке хардкорной RPG такого известного писателя, как Джордж Р. Р. Мартин. Как выяснилось уже после релиза, его вклад в создание игры нельзя назвать существенным, однако он успел очень многое сделать для написания удивительного мира игры и ее сюжета. Он работал над проектом еще в самом начале и совсем недолго, однако это не помешало ему уже тогда придумать весьма проработанный концепт для сюжетного дополнения Elden Ring - Shadow of the Erdtree, которое выходит этим летом.

Новые подробности участия Джорджа Р. Р. Мартина в создании сюжетного дополнения для Elden Ring были раскрыты самим Хидэтакой Миядзаки в рамках интервью для японских СМИ. Разработчик признался, что по сути именно писатель выступил автором концепта всего DLC. История, написанная Мартином, легла в основу не только основной игры, но и была очень органично вписана в события дополнения. Он создал основную мифологию, историю и знания как основу мира и повествования Elden Ring.

Мифология, которую написал Мартин, была очень увлекательной. Она была загадочной и глубокой... Это был миф, но также и история, или эпическая поэма...

— заявил Хидэтака Миядзаки, геймдизайнер Elden Ring.

Мартин написал главных героев, уникальные сюжеты и мотивы, такие как конфликты персонажей и отношения между родителями и детьми, которые, по словам Миядзаки, были реализованы в игре. Кроме этого, именно писатель придумал название континента "Междуземье", где разворачиваются события основной игры и дополнения.