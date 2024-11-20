Корпорация Kadokawa, владеющая студией FromSoftware, подтвердила слухи о переговорах с Sony

Корпорация Kadokawa, владеющая студией FromSoftware, подтвердила слухи о возможной покупке компании Sony. В официальном заявлении Kadokawa отметила, что Sony выразила интерес к сделке, однако окончательное решение пока не принято. Компания пообещала своевременно проинформировать общественность о развитии ситуации.

Kadokawa — один из старейших японских медиаконгломератов, основанный в 1945 году. Помимо игр, корпорация занимается изданием манги и аниме. Ей принадлежат около 70% акций FromSoftware — создателя таких культовых серий, как Dark Souls и Elden Ring. Кроме того, Kadokawa владеет студиями Spike Chunsoft и Acquire, известными своими играми, включая Dragon Ball Budokai Tenkaichi и стелс-серию Tenchu.

Если сделка состоится, Sony может получить контроль над студией FromSoftware, последней работой которой стало расширение Elden Ring: Shadow of the Erdtree.