Корпорация Kadokawa, владеющая студией FromSoftware, подтвердила слухи о переговорах с Sony

Корпорация Kadokawa, владеющая студией FromSoftware, подтвердила слухи о возможной покупке компании Sony. В официальном заявлении Kadokawa отметила, что Sony выразила интерес к сделке, однако окончательное решение пока не принято. Компания пообещала своевременно проинформировать общественность о развитии ситуации.
Kadokawa — один из старейших японских медиаконгломератов, основанный в 1945 году. Помимо игр, корпорация занимается изданием манги и аниме. Ей принадлежат около 70% акций FromSoftware — создателя таких культовых серий, как Dark Souls и Elden Ring. Кроме того, Kadokawa владеет студиями Spike Chunsoft и Acquire, известными своими играми, включая Dragon Ball Budokai Tenkaichi и стелс-серию Tenchu.
Если сделка состоится, Sony может получить контроль над студией FromSoftware, последней работой которой стало расширение Elden Ring: Shadow of the Erdtree.
Не надо дядя.
НЕТ, фромы одни из не многих кто еще продает игры в РФ. А если сони купят то даже из КЗ стима слиняют
Ну всё, новый солс будет с привязкой к псн и недоступен в 180 странах, еще и на пк позже выйдет теперь, еще и повесток своих понадобавляют, эх сони как обычно портит всё в индустрии
Хана студии...
Ну, хотя бы когда Сони заблочат всех их игры, мы сможем с чистой совестью играть пиратки, а не ждать скидок.
Херасе. Соников хотят купить. XD
Миядзаки беги 🏃
После элден ринга пусть покупают, у них все игры копии дарк соулса, а это была их величайшая копия, так что нечего переживать, да и всё равно игры сони на ПК выходят, так ещё и бесплатные
Я так понимаю секиро, бб, арморд кор 6 ты скипнул?
Будет грустно, если Сони завладеют From Software.
Пофиг. Бабадзаки сдулся, в Elden Ring дофига копипасты и пустой мир.
иди играй в атсасинов где мир наполнен активностями)
Ндаааа... хорошие были игры...
Купят, дадут фромам доделывать конкорд с удвоенной повесткой (было мало вот и продажи провалились), игра в очередной раз провалиться, фромов на мороз, франшизы в помойку мариноваться в мусорном соке.
Ну может хотя бы под крылом Сосони, Bluepoint научит Мудатаку наконец-то в графику.
Они все равно одно и тоже делают без сюжета и души)
Никогда не любил фромов, пусть покупают