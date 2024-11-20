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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 6 030 оценок

Корпорация Kadokawa, владеющая студией FromSoftware, подтвердила слухи о переговорах с Sony

butcher69
Новости

Корпорация Kadokawa, владеющая студией FromSoftware, подтвердила слухи о возможной покупке компании Sony. В официальном заявлении Kadokawa отметила, что Sony выразила интерес к сделке, однако окончательное решение пока не принято. Компания пообещала своевременно проинформировать общественность о развитии ситуации.

Слух: Sony ведет переговоры о покупке медиакомпании Kadokawa, владельца Elden Ring

Kadokawa — один из старейших японских медиаконгломератов, основанный в 1945 году. Помимо игр, корпорация занимается изданием манги и аниме. Ей принадлежат около 70% акций FromSoftware — создателя таких культовых серий, как Dark Souls и Elden Ring. Кроме того, Kadokawa владеет студиями Spike Chunsoft и Acquire, известными своими играми, включая Dragon Ball Budokai Tenkaichi и стелс-серию Tenchu.

Если сделка состоится, Sony может получить контроль над студией FromSoftware, последней работой которой стало расширение Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

-4
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Art Borsic

Не надо дядя.

13
Mik San
7
Deshlin

НЕТ, фромы одни из не многих кто еще продает игры в РФ. А если сони купят то даже из КЗ стима слиняют

4
Contriver

Ну всё, новый солс будет с привязкой к псн и недоступен в 180 странах, еще и на пк позже выйдет теперь, еще и повесток своих понадобавляют, эх сони как обычно портит всё в индустрии

3
Кей Овальд

Хана студии...
Ну, хотя бы когда Сони заблочат всех их игры, мы сможем с чистой совестью играть пиратки, а не ждать скидок.

2
Антон Патриарх Логвинов
подтвердила слухи о возможной покупке компании Sony

Херасе. Соников хотят купить. XD

1
Хевель

Миядзаки беги 🏃

0
Unicorling

После элден ринга пусть покупают, у них все игры копии дарк соулса, а это была их величайшая копия, так что нечего переживать, да и всё равно игры сони на ПК выходят, так ещё и бесплатные

-1
William Dwight

Я так понимаю секиро, бб, арморд кор 6 ты скипнул?

0
Wing42

Будет грустно, если Сони завладеют From Software.

-2
Нейтан Дрейк

Пофиг. Бабадзаки сдулся, в Elden Ring дофига копипасты и пустой мир.

1
William Dwight Нейтан Дрейк

иди играй в атсасинов где мир наполнен активностями)

0
moblin

Ндаааа... хорошие были игры...

-2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Купят, дадут фромам доделывать конкорд с удвоенной повесткой (было мало вот и продажи провалились), игра в очередной раз провалиться, фромов на мороз, франшизы в помойку мариноваться в мусорном соке.

-3
LaughingZou
-3
Yoshemitsu

Ну может хотя бы под крылом Сосони, Bluepoint научит Мудатаку наконец-то в графику.

-3
Уральский чекист

Они все равно одно и тоже делают без сюжета и души)

-4
Freund Benno

Никогда не любил фромов, пусть покупают

-6