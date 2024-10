Легендарный Let Me Solo Her вернулся в Elden Ring после бана за танец

Знаменитый геймер Let Me Solo Her вернулся в Elden Ring после бана за танец из Fortnite, который он исполнил при помощи мода. Компания FromSoftware не терпит вмешательства в файлы своих игр, поэтому за установку сторонних модификаций и использование читов недобросовестных геймеров могут заблокировать.

Let Me Solo Her прославился тем, что в первые месяцы после выхода игры победил Малению больше тысячи раз, сражаясь в одних лишь трусах и с кувшином на голове. О подвигах героя знает не только сообщество, но и разработчики Elden Ring. Летом 2022-го они прислали игроку набор сувениров, в который вошел меч.

В апреле 2023 года Let Me Solo Her прошел Elden Ring, заменив всех противников в игре на босса Малению. При этом он не прокачивал здоровье и не менял привычные «доспехи».

Чем Let Me Solo Her займется дальше, пока неизвестно. Пока он продолжает выкладывать ролики с интересными моментами из Elden Ring. Например, он уже сразился с тремя Раданами из дополнения Shadow of the Erdtree.