Легендарный Let Me Solo Her вернулся в Elden Ring после бана за танец

Знаменитый геймер Let Me Solo Her вернулся в Elden Ring после бана за танец из Fortnite, который он исполнил при помощи мода. Компания FromSoftware не терпит вмешательства в файлы своих игр, поэтому за установку сторонних модификаций и использование читов недобросовестных геймеров могут заблокировать.
Let Me Solo Her прославился тем, что в первые месяцы после выхода игры победил Малению больше тысячи раз, сражаясь в одних лишь трусах и с кувшином на голове. О подвигах героя знает не только сообщество, но и разработчики Elden Ring. Летом 2022-го они прислали игроку набор сувениров, в который вошел меч.
В апреле 2023 года Let Me Solo Her прошел Elden Ring, заменив всех противников в игре на босса Малению. При этом он не прокачивал здоровье и не менял привычные «доспехи».
Чем Let Me Solo Her займется дальше, пока неизвестно. Пока он продолжает выкладывать ролики с интересными моментами из Elden Ring. Например, он уже сразился с тремя Раданами из дополнения Shadow of the Erdtree.
Добавили бы хоть на новой игре плюс возможность по несколько раз босса убивать. Типа зашёл в локу - окошко "сразиться с боссом ещё раз" - да/нет. Без выпадения воспоминаний и с меньшим рунами, но все-таки
Всех читеров в бан перманентно!)
Легенды не врут
Танец из фортнайта- повод для бана? Крапком момент
повод для бана вмешательство в файлы игры. в любом виде.
когда ты из тех ослов, которые осиливают только первое предложение в посте ...
Он из тех ослов, кто не утратил способность анализировать и критически оценивать любые правила и решения. А не принимать всё что тебе говорят, как холуй раболепствует перед словом хозяина.