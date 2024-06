Лица NPC под масками в DLC для Elden Ring в очередной раз доказывают, что FromSoftware - король необязательных деталей

Не у многих из нас было время изучить лицо Логура, когда он нападал на нас в начале Elden Ring Shadow of the Erdtree, но если бы вы хорошенько рассмотрели его лицо, то увидели бы, что он действительно является отсылкой к Росомахе из "Людей Икс": он без рубашки, сражается когтистым оружием и, кажется, набрасывается на вас в ярости.



"Ведьма Зулли", постоянный датамайнер игр FromSoft, недавно выложил видео, в котором показал лица нескольких NPC из Shadow of the Erdtree - как он уже делал это c базовой игрой. Лицо Логура - не единственный сюрприз в ролике: мы также можем заглянуть под капюшоны (и шлемы) леди Леды, Фрейи, Хорнсента, Ансбаха, Тиолье и Мура - членов команды, которые вербуют вас в начале DLC.



Хорнсент, например, носит маску с торчащими из нее рогами, но под ней выглядит как парень, который не принимал душ несколько месяцев, что окажется правдой, если вы закончите его квест. Как отмечает Зулли, его модель была создана с помощью тех же инструментов, что и у редактора персонажа, поэтому на самом деле у него не может быть рогов, торчащих из головы. Однако хмурое выражение его лица соответствует типу персонажа. У Фрейи, женщины в полном комплекте золотых доспехов, шрам через нос, отражающий ту же прореху в шлеме. Ни один из этих персонажей никогда не снимает шлемы, но приятно видеть внимание к деталям, пусть и излишнее.

Босс Танцовщица Ранаха, которого мы видели в оригинальном трейлере, сражающимся на поле голубых цветов, использует почти те же данные лица, что и Танит, персонаж основной кампании, носящий маску с описанием предмета, в котором говорится о ее истории "работы танцовщицей в чужих землях". FromSoft никогда не скажет нам напрямую, родом ли Танит из Страны Теней, но, учитывая некоторые другие предметы из базовой игры, которые относятся к сеттингу DLC как к чужой земле, это кажется вероятным.



Видеоролик Зулли довольно подробный, но вам также стоит ознакомиться с другим видео от Garden of Eyes, в котором персонажи без масок представлены вместе с фотографиями их английских актеров озвучки. Удивительно, как сильно колдун Ймир похож на Мэтью Грейвелла, валлийского актера, который его озвучивает..