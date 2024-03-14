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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 3 843 оценки

Лучший подарок для хардкорного фаната Elden Ring: двуручный меч из игры в полной величине

Gutsz
Новости

Компания Panda Studio своим анонсом решила удивить всех коллекционеров и простых геймеров. Известный производитель фигурок не стал делать в очередной раз эротические статуэтки с возможностью раздевания. Вместо этого они собираются покорить сердца фанатов Elden Ring, предоставив им возможность приобрести один из самых красивых мечей из игры в полной величине.

Перед игроками действительно уникальное изделие, которое в точности повторяет Двуручный меч Тёмной Луны из Elden Ring. Как сообщается, оружие создается в масштабе один к одному и будет полностью воспроизводить игровой дизайн. Высота меча достигает 150 сантиметров, а ширина составляет более 33 сантиметров, хотя вес при этом не уточняется. Клинок изготавливается из прозрачной кристаллической смолы, которая повторяет ледяную текстуру меча, а всего планируется создать 88 экземпляров.

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Среди знатоков игр от FromSoftware это считается особым оружием, поскольку оно присутствует в том или ином виде в каждой игре студии. Эта особенность, а также лимитированное издание значительно повышает ценность меча. Реалистичная копия Двуручного меча Тёмной Луны из Elden Ring обойдется вам минимум в 500 долларов, но это точно будет лучшим подарком для хардкорного фаната.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
MORDORR

Оч красиво. '' Высота меча достигает 150 сантиметров, а ширина составляет более 33 сантиметров ''

Страшное оружие. Дома лучше не держать-дадут лет 15 строгого режима.

4
Pop Egor90

Смешно...

0
vzglydizugla

Не дадут из-за материалов. Был бы клинок из стали - да.

1
cuckold vzglydizugla

Не каждая сталь еще означает, что это хол. оружие и там не только в стали дело.

0
Квасилич

Этот дрын (меч лунного света) красной линией проходит через все душеигры ФС, начиная с чуть ли не Кингс Филда, если б не пометили что это меч конкретно из ЕР, сходу бы не догадался) В Елде полно нового и запоминающегося оружия, наф млс, могли бы Грансакс какой запилить, двуручник золотого порядка или гибридный, расхайпленные реки крови, на худой конец)

0
MunchkiN 616

наверна тяжелый но легче стали. можно рассчитать вес эпоксидной смолы на примерные габариты клинка. наверно от 3-5кг плюс смотря из чего ручка заделана.

0
UnbiasedKort
-1
MAdach

Ладно...

2