Лучший подарок для хардкорного фаната Elden Ring: двуручный меч из игры в полной величине

Компания Panda Studio своим анонсом решила удивить всех коллекционеров и простых геймеров. Известный производитель фигурок не стал делать в очередной раз эротические статуэтки с возможностью раздевания. Вместо этого они собираются покорить сердца фанатов Elden Ring, предоставив им возможность приобрести один из самых красивых мечей из игры в полной величине.
Перед игроками действительно уникальное изделие, которое в точности повторяет Двуручный меч Тёмной Луны из Elden Ring. Как сообщается, оружие создается в масштабе один к одному и будет полностью воспроизводить игровой дизайн. Высота меча достигает 150 сантиметров, а ширина составляет более 33 сантиметров, хотя вес при этом не уточняется. Клинок изготавливается из прозрачной кристаллической смолы, которая повторяет ледяную текстуру меча, а всего планируется создать 88 экземпляров.
Среди знатоков игр от FromSoftware это считается особым оружием, поскольку оно присутствует в том или ином виде в каждой игре студии. Эта особенность, а также лимитированное издание значительно повышает ценность меча. Реалистичная копия Двуручного меча Тёмной Луны из Elden Ring обойдется вам минимум в 500 долларов, но это точно будет лучшим подарком для хардкорного фаната.
Оч красиво. '' Высота меча достигает 150 сантиметров, а ширина составляет более 33 сантиметров ''
Страшное оружие. Дома лучше не держать-дадут лет 15 строгого режима.
Смешно...
Не дадут из-за материалов. Был бы клинок из стали - да.
Не каждая сталь еще означает, что это хол. оружие и там не только в стали дело.
Этот дрын (меч лунного света) красной линией проходит через все душеигры ФС, начиная с чуть ли не Кингс Филда, если б не пометили что это меч конкретно из ЕР, сходу бы не догадался) В Елде полно нового и запоминающегося оружия, наф млс, могли бы Грансакс какой запилить, двуручник золотого порядка или гибридный, расхайпленные реки крови, на худой конец)
наверна тяжелый но легче стали. можно рассчитать вес эпоксидной смолы на примерные габариты клинка. наверно от 3-5кг плюс смотря из чего ручка заделана.
Ладно...