Мир Elden Ring оказался меньше, чем думали фанаты

Блогер Addypalooza пересчитал площадь играбельных зон в Elden Ring. Если раньше весь мир игры оценивали в 79 квадратных километров, то новые данные оказались скромнее. По его расчётам, геймерам доступно лишь 13,48 квадратных километров, не считая пещер, катакомб и других закрытых пространств. С учётом них общий размер может достигать 15 квадратных километров.

Блогер использовал оригинальную карту Elden Ring от FromSoftware и замерил расстояния на ней. За основу он взял мост к Священной башне Замогилья, чтобы создать «линейку» и точно определить масштаб.

К расчётам Addypalooza добавил данные из DLC Shadow of the Erdtree, вышедшего в 2024 году. Новые земли увеличили играбельную площадь на 5,5 квадратных километров, доведя общую цифру до 20,5 квадратных километров.

Игроки отметили, что даже с учётом меньшего размера мир Elden Ring продолжает ощущаться огромным. Всё дело в его насыщенности: контент, события и локации создают иллюзию масштабности.

Одна из причин такой «сжатости» мира — высокое качество проработки и детализации. При отключении облаков и увеличении дальности прорисовки становится заметно, как разработчики искусно оптимизировали пространство.

В грядущей Elden Ring: Nightreign масштабы мира могут стать ещё меньше. В игре будут короткие кооперативные сессии, а значит, локации будут более компактными.