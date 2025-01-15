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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 6 285 оценок

Мир Elden Ring оказался меньше, чем думали фанаты

Simple Jack
Новости

Блогер Addypalooza пересчитал площадь играбельных зон в Elden Ring. Если раньше весь мир игры оценивали в 79 квадратных километров, то новые данные оказались скромнее. По его расчётам, геймерам доступно лишь 13,48 квадратных километров, не считая пещер, катакомб и других закрытых пространств. С учётом них общий размер может достигать 15 квадратных километров.

Блогер использовал оригинальную карту Elden Ring от FromSoftware и замерил расстояния на ней. За основу он взял мост к Священной башне Замогилья, чтобы создать «линейку» и точно определить масштаб.

К расчётам Addypalooza добавил данные из DLC Shadow of the Erdtree, вышедшего в 2024 году. Новые земли увеличили играбельную площадь на 5,5 квадратных километров, доведя общую цифру до 20,5 квадратных километров.

Игроки отметили, что даже с учётом меньшего размера мир Elden Ring продолжает ощущаться огромным. Всё дело в его насыщенности: контент, события и локации создают иллюзию масштабности.

Одна из причин такой «сжатости» мира — высокое качество проработки и детализации. При отключении облаков и увеличении дальности прорисовки становится заметно, как разработчики искусно оптимизировали пространство.

В грядущей Elden Ring: Nightreign масштабы мира могут стать ещё меньше. В игре будут короткие кооперативные сессии, а значит, локации будут более компактными.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
MunchkiN 616

с открытыми мирами есть некоторые фокусы которые позволяют их делать чтоб они заказались большими и утомительными. например мир тес5 скурима меньше мира тес4 обливион но первый ощущается более утомительным для ползанья а второй какжется маленьким и никчемным. елденг ринг использет такие приемы что куски карты видно далеко при этом мир кажется сильна больше чем он скорее всего есть и взгляд на мини карту удивляет размахами. это является настоящий скуство.

1
Страйф

Игра искусственно растянутый дарк соус 4.

1
Unicorling

Дарк соулс 4 это фален лорд 2023

-4
Driga

Да карта реально большая, при том что 50% пустая, эту часть бы убрать и норм было бы!

0
AndralStormborn

И пещер под конец маловато, я хотел больше

0