Миядзаки получает удовольствие от просмотра роликов, в которых фанаты пытаются разобраться в лоре Elden Ring

Режиссер Elden Ring Хидетака Миядзаки говорит, что ему "очень весело" наблюдать за тем, как фанаты пытаются собрать воедино сложный лор в теоретических видео, хотя, по его признанию, он "не может посмотреть их все".



Несомненно, история Elden Ring довольно сложна - как и в играх серии Dark Souls, многие детали скрыты в местах, которые можно пропустить, например, в необязательных разговорах с NPC. Но даже если все детали получены, собрать их воедино - совсем другое дело, а Междуземье все еще хранят множество секретов, о которых фанаты строят догадки с самого выхода игры. В новом интервью GameSpot Миядзаки говорит, что такой стиль повествования был использован для того, чтобы "побудить людей к исследованию и собственным приключениям", а возможность для фанатов строить догадки - это "огромный, забавный момент или добавочная стоимость", и то, что ему лично нравится видеть.

"Я смотрю их", - отвечает Миядзаки на вопрос, смотрит ли он видео с фанатскими теориями. "Конечно, я не могу посмотреть их все, но мне нравится смотреть их, и я действительно наслаждаюсь этим процессом. Мне кажется, очень забавно наблюдать за тем, как люди собирают воедино свои собственные теории или рабочие теории, основанные на множестве фрагментарной информации, которую предоставляет игра. Некоторые из них могут быть получены из подсказок в игре, другие - полностью теоретизированы. Но, несмотря на это, я нахожу весьма приятным наблюдать за различными интерпретациями, которые возникают у фанатов и зрителей".

Миядзаки говорит, что Elden Ring была специально создана для того, чтобы фанаты могли попытаться заполнить пробелы в ее сюжете, и "независимо от того, верны они или нет, это не меняет моего отношения к просмотру этих видео". Напротив, по его словам, он смотрит на них "очень объективно" и видит в них "интересный способ собрать воедино все эти фрагменты".



Нет сомнений, что будет еще много теоретических видео, когда в пятницу все смогут погрузиться в Shadow of the Erdtree, действие которого разворачивается в новой зоне и где обитает еще больше боссов, которые, несомненно, надерут нам задницы. Похоже, что Миядзаки будет следить за тем, что мы все об этом думаем.