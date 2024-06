Миядзаки: Shadow of the Erdtree должно быть большим, чтобы игроки "заново пережили чувства открытия и удивления"

В прошлых интервью FromSoftware заявляли, что по размеру Shadow of the Erdtree примерно равно Замогилью, стартовой зоне в Elden Ring. Может быть, даже немного больше. Но, по словам журналиста издания PC Gamer, который уже поиграл в Shadow of the Erdtree в офисах FromSoftware в Токио в прошлом месяце, студия превзошла эти обещания.

Эта территория не только больше, чем вы ожидаете, но и более запутанная, чем все существующие части карты Elden Ring. Со скалами и каньонами, которые требуют решения головоломок, чтобы добраться из одной точки в другую, она представляет собой настоящий вызов. Тот, кто попытается пройти по каждому фрагменту карты, столкнется с множеством сюрпризов.

«С самого начала было много возможностей, но одной из вещей, которая была определена очень рано, был размер», - рассказал президент FromSoftware Хидетака Миядзаки. «Мы хотели, чтобы эта карта давала ощущение масштаба, потому что мы хотели, чтобы впечатления игрока от игры совпадали с впечатлениями от базовой игры. Мы хотели, чтобы они снова испытали чувство открытия, чувство удивления и исследования. Нам нужна была карта, которая бы поддерживала и укрепляла это чувство».

Очевидно, что быть точно такой же, но меньшего размера, было бы не совсем правильно, поэтому мы хотели подойти с точки зрения гранулярности - именно это слово мы используем. Насколько плотной является эта карта, каково соотношение унаследованных подземелий и открытых участков, и как они переплетаются между собой. Это то, что мы хотели заново исследовать в DLC: воссоздать ощущение масштаба, но немного по-другому, с несколько иной детализацией.

Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня 2024 года.