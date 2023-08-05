Мод Convergence Mod V1.3 для Elden Ring стал доступен для скачивания

Команда моддинга, стоящая за потрясающим модом Convergence для Elden Ring, выпустила его совершенно новую версию. Для тех, кто не знает, мод Elden Ring Convergence добавляет десятки новых видов оружия и сотни новых заклинаний. Кроме того, он значительно обновляет области и карты, улучшает визуальные эффекты игры и добавляет новых врагов и боссов. Короче говоря, этот мод будет выглядеть как неофициальный DLC.
Версия 1.3 мода Elden Ring Convergence использует отдельное место для сохранения данных. По словам разработчиков, это поможет защитить целостность ванильных файлов сохранения и предотвратить блокировку игроков в онлайн-игре.
Версия 1.3 содержит более 100 исправлений ошибок, настроек и изменений. Чтобы обновиться до этой последней версии, вам просто нужно снова скачать мод с нашего сайта, где доступа быстрая загрузка через торрент.
В их мод для Дарк соулс 3 наиграл часов 200.теперь настал черед элдена. Хз- из всех модов, которые я пробовал, convergence определенно самый лучший.