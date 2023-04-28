Мод DLSS 3 для Elden Ring теперь работает отлично, скоро состоится релиз ©

Моддер PureDark подтвердил, что его мод DLSS 3 для Elden Ring теперь работает отлично, следуя выводам, которые он получил из недавно выпущенной реализации в The Elder Scrolls V: Skyrim.

Согласно PureDark, проблемы с качеством изображения были вызваны проблемой синхронизации. API DirectX 12 (используемый в Elden Ring) использует списки команд для записи графических команд и их выполнения по расписанию, и важно следовать этой процедуре при выдаче дополнительных графических команд.

Вы можете посмотреть свежее видео мода DLSS 3 для Elden Ring ниже. В отличие от мода Skyrim, в котором Reflex не работает из-за проблемы, связанной с DX11, Elden Ring также в полной мере использует встроенный конвейер Reflex, обеспечивая «отзывчивый» игровой процесс, согласно PureDark. Апскейлер даже включает возможность выбора между базовой настройкой Reflex и настройкой Boost, которая поддерживает высокую тактовую частоту графического процессора, чтобы еще больше уменьшить задержку в определенных сценариях, связанных с процессором.

Прирост частоты кадров довольно существенный: частота кадров увеличилась с 70 кадров в секунду до примерно 112 на графическом процессоре GeForce RTX 4070Ti при работе с разрешением 1440p. Это дополнение к моду DLSS Super Resolution, который PureDark ранее выпустил для Elden Ring (и других игр) с включенной настройкой качества. Позже в кадрах моддер также тестирует переключение мода DLSS 3 с DLSS на DLAA (собственное сглаживание рендеринга, усиленное искусственным интеллектом); здесь генерация кадров может по-прежнему поддерживать частоту кадров выше 100 кадров в секунду, используя при этом улучшенное качество изображения DLAA.