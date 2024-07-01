Мод с бесшовным кооперативом для Elden Ring получил поддержку дополнения Shadow of the Erdtree

Как стало известно, моддер LukeYui выпустил крупное обновление для своей модификации Seamless Co-op, которая добавляет бесшовный кооператив для Elden Ring. Теперь модификация поддерживает дополнение Shadow of the Erdtree.
Моддер отметил, что новая версия мода находится в стадии бета-тестирования и может содержать ошибки: для поддержки дополнения Shadow of the Erdtree моддеру пришлось практически полностью переписать проект.
Модификация позволяет игрокам проходить Elden Ring как полноценную кооперативную игру: теперь игра не будет выкидывать игроков в свои миры после победы над боссами, кроме того мод синхронизирует диалоги с NPC и делает путевые точки общими для всей группы. При этом в случае смерти игрок не покинет сессию, а воскреснет у последнего костра, где он отдыхал.
То, чего не хватает во всех других соулслайках таким казуалам как я.
Так все так и было. Просто под длц его переделает.
В моде появилась поддержка возможности вторжений других игроков в твой мир как в оригинале - можно было это добавить в описание. В моде можно сражаться с другими игроками верхом на лошади.
А вот это здорово. Над будет пробнуть. тем более что длс все равно на пиратке прохожу.