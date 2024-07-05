Моддер переделал Elden Ring в традиционную RPG, переработав основные игровые особенности, добавив новые классы и другое

Моддер Muugiboy выпустил бета-версию своего мода по переработке игрового процесса для Elden Ring, который пытается сделать игру похожей на традиционную RPG.

W.I.P Traditional RPG Mod превращает Elden Ring в гораздо более агрессивный опыт в целом. Теперь игра будет больше ориентирована на быстрые действия, чем на медленный игровой процесс «бей и беги».

Как и во всех DnD, игроки теперь смогут выбрать расу. У каждой расы есть свои плюсы и минусы, при этом вариант по умолчанию не дает вам ни баффа, ни дебаффа. Кроме того, каждый класс был заменен на более традиционную версию в стиле RPG. Например, Астролог теперь называется Магом. Мало того, каждый класс теперь специализируется на характеристике. Теперь для каждой характеристики есть класс. Классу также дается 20 очков в соответствующей характеристике в начале игры. Например, класс Танк начинает с 20 ед. энергии.

Более того, теперь NPC могут продавать вещи в зависимости от того, насколько далеко вы продвинулись в их квестовой линии. Оружие больше не будет обнаружено в мире. Вместо этого его можно выковать, поговорив с Хьюго после получения Точильного ножа. Оружие также привязано к определенным классам, как в традиционной RPG.

Мод также добавляет три новых класса: Убийца (заменяет Исповедника), Боец (заменяет Заключенного) и Призыватель (заменяет Негодяя). Он также добавляет несколько новых боссов, включая битву с боссом Мелиной. Кроме того, в игре есть несколько боссов, которые теперь возрождаются с помощью быстрого перемещения к благодати после победы над ним. Этих боссов можно фармить для получения стихийных камней, которые используются для ковки всего стихийного оружия в игре.

Также стоит отметить, что этот мод перерабатывает систему выносливости игры, а также анимацию уклонения и систему каста. Он также перерабатывает все способности. Плюс, он добавляет новые функции, такие как активные способности и «шкалу прорыва» для боссов.

Наконец, повышение уровня полностью изменилось. Вместо того, чтобы вручную повышать уровень своего персонажа, вы будете получать атрибуты через аксессуар. Этот аксессуар становится сильнее по мере того, как вы играете в игру, так что это как будто игра сама повышает ваш уровень. Атрибуты, которые вы получаете, зависят от вашего класса. Таким образом, вы будете повышать уровень, собирая жизни, которые вы получаете за победу над сильными боссами.