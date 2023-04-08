Моддер сообщил о работе над добавлением DLSS 3 в Elden Ring и Skyrim

PureDark, моддер, создавший моды DLSS/XeSS/FSR для Resident Evil 2 Remake, The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4, разрабатывает мод для добавления DLSS 3 в Skyrim и Elden Ring.
Это большая новость для моддеров и технических энтузиастов, поскольку в случае успеха DLSS 3 может начать появляться в некоторых других играх, особенно в тех, где есть проблемы с оптимизацией. Источник приводит в качестве примеров The Last of Us Part 1, Hogwarts Legacy и Crysis Remastered, но в будущем их будет гораздо больше.
На данный момент мод DLSS 3 для Elden Ring, похоже, уж, хотя у него все еще есть некоторые проблемы с качеством изображения. Однако PureDark хочет решить их все перед запуском. Поэтому она перейдет к включению DLSS 3 в Skyrim, к радости поклонников ролевой игры от Bethesda.
Само собой разумеется, мод работает только с картами NVIDIA 40-й серии, начиная с GeForce RTX 4070 и выше. Так что если у вас карты NVIDIA более ранних серий или других производителей, вы не сможете использовать DLSS 3, будь то мод или нет.
Какое бесполезное занятие. Щас бы в Skyrim это добавлять...
даг там и так и сяк 60 кадров максимум зачем длсс
Если у тебя там максимум 60, то это не значит, что и у других так же.
Само собой разумеется, автор понятия не имеет как работает технология и просто скопировал с рандомного англоязычного сайта текст, хотя в принципе не виноват, кликбейт он везде, даже у НВИДИИ. RTX 40xx серии нужны только для интерполяции кадров, сам DLSS как работал, так и будет работать на картах 20xx, 30xx серии.