Elden Ring 25.02.2022
8.2 1 975 оценок

Моддер сообщил о работе над добавлением DLSS 3 в Elden Ring и Skyrim

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butcher69
Новости

PureDark, моддер, создавший моды DLSS/XeSS/FSR для Resident Evil 2 Remake, The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4, разрабатывает мод для добавления DLSS 3 в Skyrim и Elden Ring.

Это большая новость для моддеров и технических энтузиастов, поскольку в случае успеха DLSS 3 может начать появляться в некоторых других играх, особенно в тех, где есть проблемы с оптимизацией. Источник приводит в качестве примеров The Last of Us Part 1, Hogwarts Legacy и Crysis Remastered, но в будущем их будет гораздо больше.

На данный момент мод DLSS 3 для Elden Ring, похоже, уж, хотя у него все еще есть некоторые проблемы с качеством изображения. Однако PureDark хочет решить их все перед запуском. Поэтому она перейдет к включению DLSS 3 в Skyrim, к радости поклонников ролевой игры от Bethesda.

Само собой разумеется, мод работает только с картами NVIDIA 40-й серии, начиная с GeForce RTX 4070 и выше. Так что если у вас карты NVIDIA более ранних серий или других производителей, вы не сможете использовать DLSS 3, будь то мод или нет.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
bysaturn

Какое бесполезное занятие. Щас бы в Skyrim это добавлять...

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Kitocun

даг там и так и сяк 60 кадров максимум зачем длсс

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Elanu

Если у тебя там максимум 60, то это не значит, что и у других так же.

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Egor179
Само собой разумеется, мод работает только с картами NVIDIA 40-й серии, начиная с GeForce RTX 4070 и выше.

Само собой разумеется, автор понятия не имеет как работает технология и просто скопировал с рандомного англоязычного сайта текст, хотя в принципе не виноват, кликбейт он везде, даже у НВИДИИ. RTX 40xx серии нужны только для интерполяции кадров, сам DLSS как работал, так и будет работать на картах 20xx, 30xx серии.

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