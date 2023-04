Моддер сообщил о работе над добавлением DLSS 3 в Elden Ring и Skyrim ©

PureDark, моддер, создавший моды DLSS/XeSS/FSR для Resident Evil 2 Remake, The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4, разрабатывает мод для добавления DLSS 3 в Skyrim и Elden Ring.

Это большая новость для моддеров и технических энтузиастов, поскольку в случае успеха DLSS 3 может начать появляться в некоторых других играх, особенно в тех, где есть проблемы с оптимизацией. Источник приводит в качестве примеров The Last of Us Part 1, Hogwarts Legacy и Crysis Remastered, но в будущем их будет гораздо больше.

На данный момент мод DLSS 3 для Elden Ring, похоже, уж, хотя у него все еще есть некоторые проблемы с качеством изображения. Однако PureDark хочет решить их все перед запуском. Поэтому она перейдет к включению DLSS 3 в Skyrim, к радости поклонников ролевой игры от Bethesda.

Само собой разумеется, мод работает только с картами NVIDIA 40-й серии, начиная с GeForce RTX 4070 и выше. Так что если у вас карты NVIDIA более ранних серий или других производителей, вы не сможете использовать DLSS 3, будь то мод или нет.