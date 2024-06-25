Мрачный и жестокий мир Elden Ring - Shadow of the Erdtree показан в стиле кукольной миниатюры

На днях состоялся долгожданный запуск сюжетного расширения Shadow of the Erdtree для хардкорного экшена Elden Ring. Такое событие просто не могло пройти мимо блогера под ником Flurdeh, о котором мы уже неоднократно писали. Он обожает экспериментировать с видами камер и перспективой в самых разных играх, и DLC не стало исключением. С помощью нескольких изменений в оригинальных настройках игры он наделил масштабную и мрачную RPG уникальным визуальным стилем.
Стараниями Flurdeh дополнение Shadow of the Erdtree превратилось в настоящую миниатюру с разнообразными героями и монстрами. Работа энтузиаста напоминает невероятно огромный мир кукольного театра, где появились персонажи и существа из игры. Такого эффекта удалось достичь благодаря изменениям в оригинальной камере Elden Ring. Энтузиаст отдалил положение камеры, изменил некоторые визуальные настройки и добавил в игре эффект шифт-объектива.
Результат получился весьма интересным. Работа блогера позволяет оценить масштаб сюжетного дополнения и его детализацию. При этом можно взглянуть на знакомую игру с совершенно другого ракурса, который обычно остаётся недоступным игрокам.
Напомним, ранее другой энтузиаст показал, как бы выглядела Elden Ring, если бы её разработала небольшая инди-студия с ограниченным бюджетом.
Не понял, если бы были куклы, то норм, а так просто эффекты наложил.
вылетая No Rest for the Wicked