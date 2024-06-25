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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 4 651 оценка

Мрачный и жестокий мир Elden Ring - Shadow of the Erdtree показан в стиле кукольной миниатюры

Gutsz
Новости

На днях состоялся долгожданный запуск сюжетного расширения Shadow of the Erdtree для хардкорного экшена Elden Ring. Такое событие просто не могло пройти мимо блогера под ником Flurdeh, о котором мы уже неоднократно писали. Он обожает экспериментировать с видами камер и перспективой в самых разных играх, и DLC не стало исключением. С помощью нескольких изменений в оригинальных настройках игры он наделил масштабную и мрачную RPG уникальным визуальным стилем.

Стараниями Flurdeh дополнение Shadow of the Erdtree превратилось в настоящую миниатюру с разнообразными героями и монстрами. Работа энтузиаста напоминает невероятно огромный мир кукольного театра, где появились персонажи и существа из игры. Такого эффекта удалось достичь благодаря изменениям в оригинальной камере Elden Ring. Энтузиаст отдалил положение камеры, изменил некоторые визуальные настройки и добавил в игре эффект шифт-объектива.

Результат получился весьма интересным. Работа блогера позволяет оценить масштаб сюжетного дополнения и его детализацию. При этом можно взглянуть на знакомую игру с совершенно другого ракурса, который обычно остаётся недоступным игрокам.

Напомним, ранее другой энтузиаст показал, как бы выглядела Elden Ring, если бы её разработала небольшая инди-студия с ограниченным бюджетом.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Matavashi

Не понял, если бы были куклы, то норм, а так просто эффекты наложил.

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r23dom

вылетая No Rest for the Wicked

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