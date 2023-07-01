На фоне распродаж Elden Ring возвращает себе законное место на вершине лидеров продаж Steam ©

Elden Ring снова поднялась в чартах Steam, ознаменовав грандиозное возвращение великолепного опуса от FromSoftware в преддверии долгожданного выхода DLC Shadow of the Erdtree. В данный момент на Elden Ring действует 30% скидка в Steam, что, возможно, и стало причиной взлета игры вверх по чартам.



Возвращение Elden Ring происходит на третьем месте в лидерах продаж Steam, уступая лишь вечно актуальной и бесплатной Counter-Strike Global Offensive и колоссальному хиту - BattleBit Remastered. Однако еще вчера, в пятницу, 30 июля, Elden Ring занимала первое место в чартах Steam, обойдя всех конкурентов.

Учитывая, что Elden Ring уже 17 месяцев, и с момента ее выхода база игроков резко сократилась, это действительно впечатляет. Elden Ring ни в коем случае не мертва, но с тех пор она прошла путь от почти миллиона одновременных игр в Steam до стабильных 50 000 или около того. Для однопользовательской игры (с некоторыми элементами мультиплеера) это далеко не разочарование, и можно быть уверенным, что благодаря грядущему DLC многие игроки вернутся в игру.