На фоне распродаж Elden Ring возвращает себе законное место на вершине лидеров продаж Steam

Elden Ring снова поднялась в чартах Steam, ознаменовав грандиозное возвращение великолепного опуса от FromSoftware в преддверии долгожданного выхода DLC Shadow of the Erdtree. В данный момент на Elden Ring действует 30% скидка в Steam, что, возможно, и стало причиной взлета игры вверх по чартам.
Возвращение Elden Ring происходит на третьем месте в лидерах продаж Steam, уступая лишь вечно актуальной и бесплатной Counter-Strike Global Offensive и колоссальному хиту - BattleBit Remastered. Однако еще вчера, в пятницу, 30 июля, Elden Ring занимала первое место в чартах Steam, обойдя всех конкурентов.
Учитывая, что Elden Ring уже 17 месяцев, и с момента ее выхода база игроков резко сократилась, это действительно впечатляет. Elden Ring ни в коем случае не мертва, но с тех пор она прошла путь от почти миллиона одновременных игр в Steam до стабильных 50 000 или около того. Для однопользовательской игры (с некоторыми элементами мультиплеера) это далеко не разочарование, и можно быть уверенным, что благодаря грядущему DLC многие игроки вернутся в игру.
"возвращает себе законное место" Слишком громко сказано для средняка.
Отличная "распродажа", что ценник аж на 300р выше, чем без скидки на релизе.
Эта игра изначально 4к стоила.
Изначально 2.5к стоила.
То есть ты сам не знаешь или, или.
Я как человек который покупал ее на релизе отвечаю - стоила она 4к изначально, если тебе прямые доказательства нужны могу скинуть статистику покупок, со счета стима. И 2 или 2.5 как ты тут неопределенно пишешь, она никогда не стоила.
Ты ещё и публично проотвечался.
Я как человек умеющий пользоваться db вижу, что цена на игру была 2500 рублей. Если тебе прямые доказательства нужны
https://steamdb.info/app/1245620/