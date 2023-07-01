Elden Ring 25.02.2022
8.3 2 348 оценок

На фоне распродаж Elden Ring возвращает себе законное место на вершине лидеров продаж Steam

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Procy_on
Новости

Elden Ring снова поднялась в чартах Steam, ознаменовав грандиозное возвращение великолепного опуса от FromSoftware в преддверии долгожданного выхода DLC Shadow of the Erdtree. В данный момент на Elden Ring действует 30% скидка в Steam, что, возможно, и стало причиной взлета игры вверх по чартам.

Возвращение Elden Ring происходит на третьем месте в лидерах продаж Steam, уступая лишь вечно актуальной и бесплатной Counter-Strike Global Offensive и колоссальному хиту - BattleBit Remastered. Однако еще вчера, в пятницу, 30 июля, Elden Ring занимала первое место в чартах Steam, обойдя всех конкурентов.

Учитывая, что Elden Ring уже 17 месяцев, и с момента ее выхода база игроков резко сократилась, это действительно впечатляет. Elden Ring ни в коем случае не мертва, но с тех пор она прошла путь от почти миллиона одновременных игр в Steam до стабильных 50 000 или около того. Для однопользовательской игры (с некоторыми элементами мультиплеера) это далеко не разочарование, и можно быть уверенным, что благодаря грядущему DLC многие игроки вернутся в игру.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Папка Дженнаты Ортеги

"возвращает себе законное место" Слишком громко сказано для средняка.

5
wianewa

Отличная "распродажа", что ценник аж на 300р выше, чем без скидки на релизе.

0
danilukHF

Эта игра изначально 4к стоила.

-2
Папка Дженнаты Ортеги danilukHF

Изначально 2.5к стоила.

2
danilukHF Папка Дженнаты Ортеги

То есть ты сам не знаешь или, или.
Я как человек который покупал ее на релизе отвечаю - стоила она 4к изначально, если тебе прямые доказательства нужны могу скинуть статистику покупок, со счета стима. И 2 или 2.5 как ты тут неопределенно пишешь, она никогда не стоила.

-2
wianewa danilukHF

Ты ещё и публично проотвечался.

0
agula98 danilukHF

Я как человек умеющий пользоваться db вижу, что цена на игру была 2500 рублей. Если тебе прямые доказательства нужны

https://steamdb.info/app/1245620/

0