На консолях и ПК вышло обновление 1.10 для Elden Ring

Стало доступно обновление 1.10 для ролевого экшена Elden Ring от компании FromSoftware.
- Обновление вносит улучшения в баланс игрового процесса во всех режимах, включая увеличение урона от критических ударов и уменьшение времени регенерации после неудачного критического удара.
- Кроме того, был внесен ряд балансных изменений, влияющих только на PvP-режим (и, соответственно, не влияющих на одиночную или кооперативную игру) - например, урон, наносимый всеми видами оружия и некоторыми видами заклинаний и зачарований, был увеличен, а урон, наносимый некоторыми умениями, заклинаниями и предметами, был уменьшен. Расширены углы критических попаданий, уменьшено окно неуязвимости для умений "Быстрый шаг" и "Шаг огра".
- Также были исправлены ошибки, в том числе одна, из-за которой некоторые заклинания и зачарования не наносили урон при использовании определенных навыков и предметов
Напомним, что дебют Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года. Игра доступна на ПК и консолях Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S и PlayStation 5.
Когда уже dlc выкатят? Хочется опять залипнуть на часов 100
Или состоялся.
античит бы лучше пофиксили, а то из-за него игра лагает и приходится играть в оффлайне без него, т.е как на пиратке, что сделало мою покупку кольца бессмысленной
Ну, у меня тоже без античита стабильнее игра работает, правда, я его отключаю из-за модов. Чёт с ним намудрили, так как даже сама програмка античита запускается "рывками", в других играх с ним - всё плавно
А дополнение когда сделают?
Ну хоть лаги на трассировке пропали...Иду на платину...НГ+2
Игры про билды на кровоток.
без кровотока попробуй
на х*уеток
А что без кровотока игра не проходимая?
Твой кровоток во всем проигрывает тяжу. Кровотоком тебе надо кувыркаться вокруг моба/босса как колобок, стакая его, а двумя огромными кувалдами всего лишь ударить раз или два что бы ваншотнуть, либо стаггер ввести. Я Малению грозой великана+прелатом с голой жопой(только накидка ворона была) из стаггера в первой фазе ОДИН РАЗ выпустил, билдом на кровоток же были постоянно потные руки, ибо из-за огромного урона по ней она прям любит по кд кастить свой водный танец. Да и в целом, меньше смотрите свои гайды на ютубе, а думайте своей головой и тестируйте плюсы и минусы каждого билда.
Жаль что у ней графон понос. Не могу второй раз проходить тянет блевать.
Рискуешь много хороших игр пропустить с таким отношением. Тем более вполне там красивая графика уж дизайн точно.
кстати, насчет второго прохождения у меня такая же мысль была (не про графу), почему-то не хотелось проходить заново все это, пробегать овер стопицот корридорчиков ради шпаги задрота. в итоге осилил, но пробежал мимо всех сразу в конец.