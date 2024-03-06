Надежный инсайдер раскрыл сложность прохождения дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Хорошо известный фанатам игр студии FromSoftware, датамайнер и инсайдер Лэнс Макдональд, проговорился о самом важном аспекте предстоящего дополнения для Elden Ring. Несмотря на то, что с момента релиза оригинального хардкорного экшена прошло уже больше двух лет, разработчики не будут идти на встречу новичкам. Elden Ring: Shadow of the Erdtree будет очень сложной для прохождения, ведь это расширение создавалось для опытных игроков.
Как отметил инсайдер, ему в первый раз за долгое время удалось поговорить с сотрудниками компании Bandai Namco, которая занимается издательством Elden Ring. Там хотели бы видеть более дружелюбное дополнение, которое было бы приветливо к новым игрокам, но FromSoftware не готовы были идти на уступки. С самого начала весь контент в Shadow of the Erdtree с оглядкой на опытных игроков, которые уже полностью прошли игру. В некоторых случаях разработчики даже усложнили игровой процесс, выходя за привычные для себя рамки, считает автор утечки.
Для любителей сложных испытаний, это отличные новости. DLC в Elden Ring будет трудным для прохождения и, явно, будет содержать строгие внутриигровые требования, вроде необходимого снаряжения и уровня персонажа.
ну ок, а новички не будут идти на встречу им
С армией фанатов фромов. Им ли не насрать? Вон юбики всегда идут на встречу новичкам. (Не только в сложности но и в том же лоре). И куда это их привело?
Да и сложность понятие относительное. Просто заучи все паттерны боссов, придумай
хорошую сборку. И любой босс умрёт за пару минут. Вот факторио для меня сложная, это игра заставляет меня вечно думать шагов на 5 вперёд.
Любой нынешний задрот в Соулсы когда-то был новичком.