Настолько плохо, что хорошо: фанат поделился своим кастингом для экранизации Elden Ring ©

Фанат Elden Ring представил, каким мог бы быть актерский состав экранизации, намереваясь сделать его настолько плохим, насколько это возможно. Игнорируя тот факт, что Elden Ring якобы лишена традиционного стиля повествования, представление известных актеров, изображающих таких персонажей, как Годфри и Радан, всегда будет убедительным.

Пользователь Reddit начал теоретический список актеров с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в роли Радана. На роль Гидеона Офнира он предложил Ника Кейджа, и это решение некоторые сочли гениальным. Дальше все идет только хуже: Дженнифер Лоуренс и Пэрис Хилтон на роль Малении и Марики соответственно. Но Арнольд Шварценеггер, воплощающий Годфри, один из самых правдоподобных. Увидеть, как актер из "Терминатора" перевоплощается в первого повелителя Элдена, было бы незабываемым зрелищем. Выдающимся выбором здесь, несомненно, является Оуэн Уилсон в роли Радагона - решение, которое значительно уменьшило бы устрашающую финальную битву с боссом.

Elden Ring вряд ли когда-нибудь будет адаптирована для большого экрана, но фанаты FromSoftware не разочарованы этим фактом. Слухи о сериале Bloodborne ходят уже много лет, что почти всегда вселяет страх в ветеранов Soulsborne, скептически относящихся к тому, что адаптация вообще может получиться, да еще и без присмотра Хидетаки Миядзаки. Эти настроения переносятся и на обсуждение ремейка/сиквела Bloodborne, где многие фанаты не заинтересованы в игре, если в ней не будет участвовать FromSoftware.