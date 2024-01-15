Настоящий виртуоз! Музыкант проходит Elden Ring на скрипке

Прохождение игр от FromSoftware с самыми причудливыми правилами и самыми необычными контроллерами уже стало настоящей традицией, и Elden Ring, очевидно, не исключение из правил. Последняя странность пришла от TiavioliGaming, который побеждает всех боссов в игре, используя скрипку вместо контроллера.
Как можно увидеть в ролике ниже, испанский игрок/музыкант каким-то образом превратил струны инструмента в игровые действия. Если вас заинтриговало, то по этому адресу вы можете выйти на Twitch-канал TiavioliGaming, где вы найдете другие ролики о его скрипичных подвигах в Elden Ring.
Как уже было сказано в начале, это не первый и не единственный случай, когда мы видим, как кто-то берется за Elden Ring с нетрадиционными контроллерами. Оставаясь в музыкальной сфере, мы видели, как боссы игры были повержены с помощью арфы, фортепиано и гитары Guitar Hero.
а на кожанной флейте сможет?
Есть же чудаки на свети.