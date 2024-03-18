Некоторые враги в Elden Ring могут "сдаться" во время боя

На фоне приближающегося выхода дополнения Shadow of the Erdtree кажется, что Elden Ring и по сей день хранит секреты, которые ждут своего часа, в том числе и касающиеся поведения врагов в Междуземья. В частности, Game Rant поведал об истории юзера с Reddit Feeling-Lemon-9221, обнаружившего в ходе своих приключений, что порой "насилие - это не выход".

Так, например, один из противников на входе в Лейнделл, королевскую столицу Elden Ring, повел и вовсе нестандартно, решив в какой-то момент прервать свое нападение. В действительности же, Погасший просто не стал нападать на своего противника, оставаясь неподвижным даже после того, как его забросали камнями прямо в лицо. Такое поведение смутило оппонента, который решил подойти к игроку, чтобы выяснить, в чем дело: заметив, что тот продолжает сохранять неподвижность, он буквально решил отойти в сторону, сесть на землю и и больше не смотреть на Погасшиго.

Такое поведение, очевидно, позабавило и других фанатов Elden Ring, которые отметили, что он словно хочет сказать игроку, что он не стоит того, чтобы с ним сражаться. Может, он и не совсем "мирный" противник, но в любом случае, судя по всему, он не намерен нападать на того, кто даже не пытается защищаться. Поживем - увидим, продолжат ли фанаты исследовать Междуземья в поисках подобного поведения других противников.