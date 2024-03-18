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об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 3 873 оценки

Некоторые враги в Elden Ring могут "сдаться" во время боя

Gruz_
Новости

На фоне приближающегося выхода дополнения Shadow of the Erdtree кажется, что Elden Ring и по сей день хранит секреты, которые ждут своего часа, в том числе и касающиеся поведения врагов в Междуземья. В частности, Game Rant поведал об истории юзера с Reddit Feeling-Lemon-9221, обнаружившего в ходе своих приключений, что порой "насилие - это не выход".

Так, например, один из противников на входе в Лейнделл, королевскую столицу Elden Ring, повел и вовсе нестандартно, решив в какой-то момент прервать свое нападение. В действительности же, Погасший просто не стал нападать на своего противника, оставаясь неподвижным даже после того, как его забросали камнями прямо в лицо. Такое поведение смутило оппонента, который решил подойти к игроку, чтобы выяснить, в чем дело: заметив, что тот продолжает сохранять неподвижность, он буквально решил отойти в сторону, сесть на землю и и больше не смотреть на Погасшиго.

Такое поведение, очевидно, позабавило и других фанатов Elden Ring, которые отметили, что он словно хочет сказать игроку, что он не стоит того, чтобы с ним сражаться. Может, он и не совсем "мирный" противник, но в любом случае, судя по всему, он не намерен нападать на того, кто даже не пытается защищаться. Поживем - увидим, продолжат ли фанаты исследовать Междуземья в поисках подобного поведения других противников.

-8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Dark Premium

Мб багулина?

2
Мега-утка-супер-хряк

Возможно баг. Но если нет, то это прикольно

1
Cидoрыч

Это треннер останавливает ботов. Там есть эти функций

0
Кей Овальд

Внезапно взял и приуныл. :))

0
Rorschach93

в Макс Пейн 3 один полицейский помню сдался

0
PapaIlyas

Автор видео просто объелся золотистых экскрементов

0