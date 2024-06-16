Несмотря на триумф Elden Ring, Хидетака Миядзаки все еще не создал свою "идеальную фэнтезийную RPG"

Хидетака Миядзаки, гений из FromSoftware, подаривший миру шедевры вроде Dark Souls и Elden Ring, заявил, что его "идеальная фэнтезийная RPG" все еще впереди. Возникает вопрос: насколько же лучше могут стать игры этой студии?

Миядзаки, чье влияние на индустрию сложно переоценить, не раз заставлял геймеров замирать от восторга. Под его руководством FromSoftware выпустила ряд хитов, от Demon's Souls до Sekiro: Shadows Die Twice, а Elden Ring и вовсе стал феноменом, распродавшись 25-миллионным тиражом.

Несмотря на триумфы, Миядзаки не утопает в лаврах. Накануне релиза DLC к Elden Ring он признался, что "все еще находится в процессе создания идеальной фэнтезийной RPG". В интервью PC Gamer он пояснил: Elden Ring, хоть и "не совсем то", но "довольно близка" к его мечте.

Но что же мешает ей стать идеальной? "Сложно сказать, не раскрывая карт", - говорит Миядзаки. "Но я думаю, что одна вещь, которая затрудняет достижение моего идеала, — это то, что когда я играю, я знаю, что все произойдет. Я уже знаю все, что происходит. Поэтому, если говорить об удовольствии от игры с точки зрения игрока, я бы с удовольствием не знал этого, и чтобы кто-то другой сделал мою идеальную фэнтези-игру, пожалуйста, если это возможно. Тогда я смогу наслаждаться ею просто как игрок".

Остается лишь надеяться, что Миядзаки, одержимый идеей идеальной игры, сумеет превзойти самого себя и подарить нам незабываемые впечатления.