Несмотря на триумф Elden Ring, Хидетака Миядзаки все еще не создал свою "идеальную фэнтезийную RPG"

Хидетака Миядзаки, гений из FromSoftware, подаривший миру шедевры вроде Dark Souls и Elden Ring, заявил, что его "идеальная фэнтезийная RPG" все еще впереди. Возникает вопрос: насколько же лучше могут стать игры этой студии?
Миядзаки, чье влияние на индустрию сложно переоценить, не раз заставлял геймеров замирать от восторга. Под его руководством FromSoftware выпустила ряд хитов, от Demon's Souls до Sekiro: Shadows Die Twice, а Elden Ring и вовсе стал феноменом, распродавшись 25-миллионным тиражом.
Несмотря на триумфы, Миядзаки не утопает в лаврах. Накануне релиза DLC к Elden Ring он признался, что "все еще находится в процессе создания идеальной фэнтезийной RPG". В интервью PC Gamer он пояснил: Elden Ring, хоть и "не совсем то", но "довольно близка" к его мечте.
Но что же мешает ей стать идеальной? "Сложно сказать, не раскрывая карт", - говорит Миядзаки. "Но я думаю, что одна вещь, которая затрудняет достижение моего идеала, — это то, что когда я играю, я знаю, что все произойдет. Я уже знаю все, что происходит. Поэтому, если говорить об удовольствии от игры с точки зрения игрока, я бы с удовольствием не знал этого, и чтобы кто-то другой сделал мою идеальную фэнтези-игру, пожалуйста, если это возможно. Тогда я смогу наслаждаться ею просто как игрок".
Остается лишь надеяться, что Миядзаки, одержимый идеей идеальной игры, сумеет превзойти самого себя и подарить нам незабываемые впечатления.
Хидетака Миядзаки все еще не создал свое идеально болото
Ну нравятся ему болота, что поделать.
Может быть, когда появиться внятный нормальный сюжет. А не Лор, который себе придумывают фанаты.
Игр с "нормальными" сюжетами полно. А вот с оригинальными - не очень. Миядзаки оригинал с своеобразной подачей - этим и цепляет
Цепляет тем, что можно создать своего персонажа и билд + сама боевка увлекательна. Подача сюжета у него максимально убогая.
Что сделать идеальную игру, надо ещё больше сделать душный открытый мир!
И что бы с одинаковыми боссами и что бы по 10 штук за раз, без журнала задании, и максимально ущербными пустыми локациями.
Ну это тогда максимальный успех будет! Я только за!
Нужен соулс с тавернами, нпс, заданиями, случайными событиями на дорогах и возможностью отыгрыша персонажа. Вот это будет пушка.
Мне кажется, это никак не ассоциируется с мирами Миядзаки
Текущие "миры" у него пустые. Это просто постапокалиптические эстафеты.
Елден ринг это Рпг? Ну да.. обычно чтобы рпг была идеальной.. или хотябы соответствовала жанру, то там надо, чтобы ты мог выбрать роль которую ты будешь отыгрывать.
Arpg, если точнее. Считай трехмерная Кастельвания или Диабло без гринда и нарубания толп в салат. И также как в вышеуказанных играх, в Елде выбранная роль сводится к классу, билду и распределяемым очкам экспы. Было бы интересно добавить к этому социальный элемент, как в обычных ролевках, но как показала практика, в подобных играх это не приживается, только сбавляет темп и ухудшает реиграбельность Как пример, в Секиро попытались ввести больше общения с персонажами и квестовых перепетий, что в итоге стало самой унылым куском игры, который все прокликивают как можно быстрее.
По факту, из того что говорил Мемозаки-сан, он жалуется что задолбался клепать души и хочет проходить такие же качественные души только от других разрабов, каковых пока в игрострое нет. Бремя творца, так сказать)
Вот... это я понимаю, человек старается...
Потому что у игры есть проблемы , однотипные данжи , повторяющиеся боссы, баланс тоже хромает , выбил клык ищейки и до конца игры с ним.
Как по мне дс3 более идеален эльдена) У эльдена низкая реиграбельность, по крайней мере для меня. Исследовать по второму разу огромные пустые локации нет никакого желания.
Будем надеяться, до полной старости, он выпустит еще несколько шедевров, каждый из которых будет лучше другого
Так лучше бы подумал на захватывающим сюжетом и геймплеем, а не делать очередную тупую безсюжетную хардкорную гриндилку
можно сделать кольцо Элдена в стилистике RDR 2 с живым насыщенным миром -переплетенным разными квестами - интересным сюжетом и кучей сюжетных и не сюжетных неписей -живущих своей жизнью -занимающихся своими делами -а не только ужасными мобами -которые ходят по кругу в строго отведенных локациях
Не надо. Диалоги и сюжет рдр 2 одни из скучных и душных среди видеоигр. Когда разрабы сделали бенчмарк, но не смогли заполнить его интересным контентом то сделали кучу абсолютно унылейших диалогов написанных нейросетью.
Учитывая что в этих играх можно все же выделить ключевые элементы которые объединяют косвенно настроение гейм дизайна, у меня для фанатов плохие новости) Елден Ринг и Секиро в сделку не входили
Фу, афтор хейтер Соулсов
С куртизанками и блэк джеком
аааа давай миядзака жжгиии сцукка ....
Тут важней понять, как игра уступающая предыдущим, сумела продаться 25 лимонов? Вот в чем феномен, и это не дает покоя Миядзаки. Ведь он стремился сделать игру-мечту и выкладывался на 100% при создании Demons Souls, Dark Souls, Bloodborne и Sekiro, а продался 25лямов именно Elden Ring. Что же делать дальше? У человека рушаться идеалы, и он поэтому переживает. Спонсоры теперь не дадут ему сделать Sekiro 2 с продажами 5лямов, вот в чем дело. В лучшем случае это будет ответвление, нишевое с продажами до 5лямов. А основой будет концепция Элдена. И теперь Миядзаки думает как впихнуть свою мечту в уже новую концепцию, которая приносит деньги. Как угодить одновременно и широким массам и олдам. Новость не нова, хардкорщиков меньше в 100 раз, и продажи всегда будут меньше. Уверен подавляющее большинство из этих 25 лимонов не прошли Секиро.
Идеальная игра? Bloodborne 2 в студию!
Блин я ДС 1 пройти не могу застрял на болоте а он остановится не может. // Архатос Дэксадус
Чтобы пройти болото его нужно полюбить.
У меня одна беда, паучиха и 0 человечности. // Архатос Дэксадус
дс1 слишком душный оказался , он меня победил , я не смог , а дс3 , секиро и кольцо понравились по 2 раза перепроходил и всех боссов закрыл
Потому что его игры это не рпг а симулятор перекатов
Наверное потому что ничего их творения Хидэтаки не является фэнтезийной РПГ?)
Ты осторожнее, нынешние калоеды тебя заклюют, когда узнают что ты посмел клон дс назвать не рпг.
Интересно, в каком месте эта игра является рпг.
В каком месте элден ринг РПГ?
Элден ринг экшен рпг, а рпг это Балдурс гейт 3 // Игорь Байкалов
И что в элдене от РПГ?
Не включай дурака, система прокачки есть и ты можешь играть мага, силача, ловкача - это уже рпг, а так как здесь есть элементы жанров экшен и рпг то это экшен рпг. Вообще не пойму твой вопрос, по твоему Элден ринг это гоночный симулятор? разговор с тобой окончен, в чате много твоих соплеменников, вот с ними и плавай // Игорь Байкалов
Аааа, я сейчас в биошок играю, тут тоже система прокачки, значит это рпг.
Недавно в гоночки играл последний раз, в Crew, там тоже прокачка есть, не знал, что это РПГ. Спасибо, что объяснил!
Но вообще, ты дегенерат. Это факт. Не лезь в жанры игр и тем более РПГ, если даже представить не можешь, о чём речь идёт.
Какая RPG, если в игре даже квестов и NPC толком нет? Обычный слешер.
Японцы считают рпг всё, где есть циферки, уровни, и куча лута.
Рпг не обязательно в квестах и нпс. Хотя, в ринге есть и квесты и нпс и выбор, просто это в умеренных количествах и по другому подается - в своей оригинальной форме.
Уж что-то, а атмосферу и проработку погружения Миядзаки умеет делать
RPG - role playing games, игры, где надо отыгрывать роль. И компьютерные RPG то на самом деле не особо RPG, а уж это и подавно.
Ну сиди дрочи настолки, что еще сказать