Новая утечка со съемок фильма Elden Ring намекает на появление Замка Грозовой Завесы

В сеть утекли новые кадры со съемочной площадки киноадаптации Elden Ring от студии A24, которые указывают на перенос в фильм одной из самых известных локаций игры.

Режиссер Алекс Гарленд взял на себя амбициозную задачу — уместить масштабную 100-часовую RPG от FromSoftware в формат 2,5-часового фильма. Очевидно, что показать все Междуземье не получится, но ключевые места зрители все же увидят.

Опубликованное в TikTok любительское видео подтверждает, что сейчас съемки проходят в средневековом замке Конуи в Уэльсе. На его стенах фанаты заметили статистов в характерных серых и бежевых доспехах, которые полностью повторяют экипировку рядовых солдат Годрика из игры.

Это дает веские основания полагать, что Годрик Сторукий станет одним из главных противников-полубогов в сюжете. Впрочем, нельзя исключать, что валлийская крепость служит декорацией для какого-то менее важного блокпоста или разрушенного форта. Точные детали сюжета раскроют только в рамках предрелизной рекламной кампании.