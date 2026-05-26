Новая утечка со съемок фильма Elden Ring намекает на появление Замка Грозовой Завесы

В сеть утекли новые кадры со съемочной площадки киноадаптации Elden Ring от студии A24, которые указывают на перенос в фильм одной из самых известных локаций игры.
Режиссер Алекс Гарленд взял на себя амбициозную задачу — уместить масштабную 100-часовую RPG от FromSoftware в формат 2,5-часового фильма. Очевидно, что показать все Междуземье не получится, но ключевые места зрители все же увидят.
Опубликованное в TikTok любительское видео подтверждает, что сейчас съемки проходят в средневековом замке Конуи в Уэльсе. На его стенах фанаты заметили статистов в характерных серых и бежевых доспехах, которые полностью повторяют экипировку рядовых солдат Годрика из игры.
Это дает веские основания полагать, что Годрик Сторукий станет одним из главных противников-полубогов в сюжете. Впрочем, нельзя исключать, что валлийская крепость служит декорацией для какого-то менее важного блокпоста или разрушенного форта. Точные детали сюжета раскроют только в рамках предрелизной рекламной кампании.
кто будет смотерть этот фильм?О чем он будет??на основе соулс лайка может снять фильм и вообще такую идею выдвинуть только последний кретин! ГГ фильма будет 2 с половиной часа идти убивая врагов к замку??или что??как они собираються снимать бои с боссами??смена оружия будет или как??кароче это бредятина полная или же просто этот фильм никакиго отношения к элден рингу не будет иметь кроме названия и рекламы...даю гарантию что эта затея провалиться....увидите сами
Нужно вводить Малению или Мога - можно так 10 сезонов сразу склеить.Меньше просто не получится ;)