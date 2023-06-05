Новый мод для Elden Ring добавляет новое оружие со специальными наборами движений ©

Моддер Hotbite выпустил новый набор модификаций оружия для Elden Ring. По словам моддера, мод Eternal Blades добавляет новое оружие со специальными наборами движений, а также новые ножны и визуальные эффекты.

Если говорить более подробно, этот пакет добавляет стиль святого меча, божественный клинок и стиль Асина. Моддер также планирует добавить Иссина, меч Сайна и Демона Волка в будущих версиях.

Скачать мод можно прямо с нашего сайта, где доступно быстрое скачивание через торрент. Ниже вы также можете найти видео, демонстрирующее его в действии.