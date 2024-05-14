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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 136 оценок

Новый монстр из дополнения Elden Ring вновь напомнил фанатам про Bloodborne

Gutsz
Новости

Японские разработчики из студии FromSoftware начинают постепенно открывать завесу тайны вокруг ожидаемого сюжетного расширения для Elden Ring. Дополнение Shadow of the Erdtree отправит игроков исследовать новые земли и подарит множество уникальных встреч. Также игроков ждут новые опасные монстры, с одним из которых авторы решили познакомить уже сейчас. Изображение уникального противника из Elden Ring - Shadow of the Erdtree было опубликовано на официальных страницах игры в социальных сетях.

Брошенные и трагические люди, добывающие пищу под тенью, молятся об объятиях нового хозяина.

Изображение пока неизвестного монстра многим поклонникам игр серии FromSoftware показалось очень знакомым. Игроки увидели в нем весьма знакомого врага из Bloodborne, которого называют Зимним фонарем. У этих врагов был примерно такой же дизайн, где голова существа покрывалась жуткими глазами, а их туловище было объято плащом. Даже мрачная атмосфера изображения напоминает эксклюзивную игру FromSoftware для PlayStation 4.

Зимний фонарь в Bloodborne
Зимний фонарь в Bloodborne

Пользователям было приятно узнать, что они увидят в Elden Ring знакомого врага из Bloodborne. Тем не менее, большинство из них надеются, что справиться с ним будет намного легче. Эти монстры были известны тем, что накладывали весьма раздражающий эффект Безумия, просто находясь рядом с игроком, из-за чего битва с ними всегда была неприятным событием.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
dima_answer

ну и фантазер

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Сергей Понащенко

Хотелось бы, чтобы длс было куда мрачнее оригинала. Чтоб, хотя бы, перебить желание поиграть в Bloodborn.

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