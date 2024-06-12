Новый трейлер Elden Ring: Shadow of the Erdtree резюмирует историю, произошедшую в основной игре

До запуска Elden Ring Shadow of the Erdtree осталось совсем немного времени. Чтобы как следует подготовить игроков к запуску DLC, Bandai Namco и FromSoftware выпустили новый трейлер, в котором резюмируются события основной игры.
В видео можно увидеть эпизоды вступительного ролика игры, переходящие к прибытию Погасшего в Междумирье, встрече с Мелиной и путешествию, которое он совершает, чтобы добраться до дерева Эрд, с эпизодами, показывающими некоторых из самых важных боссов в игре.
Elden Ring: Shadow of the Erdtree будет доступна начиная с 21 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series.
А ведь уже 2 года прошло с первого прохождения.