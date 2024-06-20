Обновление 1.12 для Elden Ring добавляет новые функции в преддверии запуска Shadow of Erdtree

FromSoftware выпустила новое обновление для Elden Ring, которое добавляет ряд функций в преддверии выхода DLC Shadow of the Erdtree.
После технического обслуживания сервера сегодня, 20 июня, будет выпущено обновление 1.12, которое подготовит Elden Ring к выходу Shadow of the Erdtree 21 июня. Это обновление для базовой игры Elden Ring и патч первого дня для горячо ожидаемого расширения.
Патч 1.12 добавляет новые функции инвентаря, в том числе пометку недавно полученных предметов знаком "!", а также новую вкладку "Недавние предметы", чтобы игроки могли быстро просмотреть недавно полученные предметы.
Также в игру добавлены пять новых причесок. Их можно выбрать при создании персонажа с помощью подставки Clouded Mirror Stand или с помощью функции Rennala's Rebirth.
Shadow of the Erdtree добавит множество нового контента в любимую ролевую игру. Однако, как и в предыдущих играх FromSoftware Dark Souls и Bloodborne, доступ к DLC не так прост, как его выбор в меню: игроки должны предварительно выполнить несколько непонятных заданий, в том числе победить необязательного босса.
С полным списком изменений и улучшений этого патча можно ознакомиться вот здесь.
Не пишите фразу "необязательного" босса, поскольку их не существует, это скорее называется опциональный несюжетный босс, поскольку биться с ними нужно обязательно для челленджа и удовлетворения, как это можно проходя игру не убить какого-то босса
Их там по 3-4 одного типа встречается, и в правду как.
Понятней написать, что это условие для разблокировки ДЛС. Такое есть во всех играх, когда нужно пройти, какой-либо порог игры (главу, уровень, локацию, квест). Исключением является, отдельное длс, не вшитое в основную игру. А так, да - с Вами согласен...кто играл, то уже все "пропылесосил", а вот новичкам, необходимо полностью пройти основную игру. Иначе не вижу смысла её начинать ради ДЛС.
А зачем пылесосить всю игру? Каждый играет так как хочет. Я часов 100 наиграл и надоело, пошел финальных мочить
Когда они интересно поддержку дуалсенс завезут, просто бред какой-то, у кучи старых игр она есть, а у такого хита нет) кнопки от хбокса отображаются, а если накатить мод, то там он ставится через 3 причинных места и есть риск схлопотать бан)
Вроде в настройках можно выбрать отображение кнопок xbox, ps, клавиатура и мышь
Нет, там либо контроллер либо клава.
Печально
Наконец добавили длинную причёску 37 позицией, теперь осталось дождаться длинной причёски с челкой, как была в базовой игре.
Спасибо за проценты. Ах, их же нет.
Фпс до сих пор заблочен на 60к/с?