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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 390 оценок

Обновление 1.12 для Elden Ring добавляет новые функции в преддверии запуска Shadow of Erdtree

butcher69
Новости

FromSoftware выпустила новое обновление для Elden Ring, которое добавляет ряд функций в преддверии выхода DLC Shadow of the Erdtree.

После технического обслуживания сервера сегодня, 20 июня, будет выпущено обновление 1.12, которое подготовит Elden Ring к выходу Shadow of the Erdtree 21 июня. Это обновление для базовой игры Elden Ring и патч первого дня для горячо ожидаемого расширения.

Патч 1.12 добавляет новые функции инвентаря, в том числе пометку недавно полученных предметов знаком "!", а также новую вкладку "Недавние предметы", чтобы игроки могли быстро просмотреть недавно полученные предметы.

Также в игру добавлены пять новых причесок. Их можно выбрать при создании персонажа с помощью подставки Clouded Mirror Stand или с помощью функции Rennala's Rebirth.

Shadow of the Erdtree добавит множество нового контента в любимую ролевую игру. Однако, как и в предыдущих играх FromSoftware Dark Souls и Bloodborne, доступ к DLC не так прост, как его выбор в меню: игроки должны предварительно выполнить несколько непонятных заданий, в том числе победить необязательного босса.

С полным списком изменений и улучшений этого патча можно ознакомиться вот здесь.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
RazyachiyMechom iOgnem

Не пишите фразу "необязательного" босса, поскольку их не существует, это скорее называется опциональный несюжетный босс, поскольку биться с ними нужно обязательно для челленджа и удовлетворения, как это можно проходя игру не убить какого-то босса

1
spaMER_ID

Их там по 3-4 одного типа встречается, и в правду как.

1
BaldursG

Понятней написать, что это условие для разблокировки ДЛС. Такое есть во всех играх, когда нужно пройти, какой-либо порог игры (главу, уровень, локацию, квест). Исключением является, отдельное длс, не вшитое в основную игру. А так, да - с Вами согласен...кто играл, то уже все "пропылесосил", а вот новичкам, необходимо полностью пройти основную игру. Иначе не вижу смысла её начинать ради ДЛС.

0
caliskan

А зачем пылесосить всю игру? Каждый играет так как хочет. Я часов 100 наиграл и надоело, пошел финальных мочить

0
Dark1994

Когда они интересно поддержку дуалсенс завезут, просто бред какой-то, у кучи старых игр она есть, а у такого хита нет) кнопки от хбокса отображаются, а если накатить мод, то там он ставится через 3 причинных места и есть риск схлопотать бан)

0
Dicrom Fox

Вроде в настройках можно выбрать отображение кнопок xbox, ps, клавиатура и мышь

0
Dark1994 Dicrom Fox

Нет, там либо контроллер либо клава.

0
Dicrom Fox Dark1994

Печально

0
Kenn1y

Наконец добавили длинную причёску 37 позицией, теперь осталось дождаться длинной причёски с челкой, как была в базовой игре.

0
Walеn
Decreased the heal amount reduction from the Flask of Crimson Tears and increased the heal on attack effect when using Malenia’s Great Rune.

Спасибо за проценты. Ах, их же нет.

0
MeduzaRUS

Фпс до сих пор заблочен на 60к/с?

0