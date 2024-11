Обновление на сайте The Game Awards указывает на возможное появление среди номинантов DLC для Elden Ring

За несколько недель до начала церемонии 2024 года на сайте The Game Awards появилась важная информация. Так, в разделе FAQ появились изменения, согласно которым Elden Ring: Shadow of the Erdtree может оказаться среди номинантов в любой из категорий.

В сообщении на официальном сайте отмечается, что номинировать можно DLC, сезоны, ремейки и ремастеры. При этом жюри будет определять, обладают ли проекты, не являющиеся премиальными играми и/или оригинальным контентом, «техническими и творческими» достоинствами.

Целью The Game Awards является признание лучших творческих и технических работ года, независимо от формата выпущенного контента. Расширения, новые игровые сезоны, DLC, ремейки и ремастеры могут быть представлены во всех категориях, если жюри решит, что новая творческая и техническая работа достойна номинации. При этом должны учитываться такие факторы, как инновационность контента и соотношение цена/ценность.

Судя по всему, это не новая информация и не изменение сферы применения наград. Однако, судя по записям предыдущих выпусков, это первый раз, когда об этом стало известно на странице вопросов и ответов сайта. Кроме того, WayBack Machine подтвердили, что текст был добавлен в эту пятницу. До четверга на сайте не было никаких упоминаний о том, что сезонный контент, расширения или переиздания игр могут быть допущены к участию в церемонии.

Столь неожиданный анонс раз и навсегда открывает дверь для Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Став самым высоко оцененным игровым контентом года на Metacritic, данное DLC несет серьезную угрозу своим конкурентам.

Стоит напомнить, что именно расширение победило в номинации «Лучшая ролевая игра 2016 года». Ведьмак 3: Дикая Охота – Кровь и вино обошла такие крупные игры, как Dark Souls 3 и Xenoblade Chronicles X, но не была номинирована на главные награды, поскольку являлась DLC для игры 2015 года.

Поскольку список номинаций на мероприятие этого года уже определен, затруднительно вносить изменения в последний момент. Кроме того, это изменение на веб-сайте может свидетельствовать о том, что будут какие-то большие сюрпризы - предположительно, Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

С полным списком номинантов на премию The Game Awards 2024 можно будет ознакомиться уже в ближайший понедельник.