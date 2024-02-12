Официально: FromSoftware до сих пор не определились с датой релиза дополнения для Elden Ring

Уже несколько недель в интернете активно обсуждается возможность скорого релиза сюжетного дополнения для Elden Ring. Популярный хардкорный ролевой экшен должен обзавестись масштабным DLC под названием Shadow of the Erdtree в феврале-марте этого года, утверждают недавние утечки. Сегодня появился официальный комментарий от разработчиков по поводу даты релиза ожидаемого дополнения. Разработчики продолжают активно работать над расширением Elden Ring, однако очень вряд ли оно состоится в ближайшее время.
Компания Kadokawa, материнская компания FromSoftware, сообщила, что команда разработчиков продолжает активно работать над улучшением Elden Ring и анонсированным дополнением к игре. Производство Shadow of the Erdtree все еще находится в активной фазе, и, тем не менее, в FromSoftware не готовы озвучить даже примерную дату релиза DLC.
В настоящее время мы усердно работаем над разработкой DLC для Elden Ring, но на данный момент у нас еще нет даты релиза.
— заявили в компании.
Вместе с этим компания Kadokawa похвасталась высокой прибылью своего игрового направления в финансовом отчете. Благодаря успешному релизу Armored Core 6 и растущей популярности Elden Ring, прибыль получилась намного больше, чем ожидалось в 2023 году.
Игроки сами придумали себе релиз в феврале, сами с этого порвались, логика шикарная.
Разработчики пусть берут столько времени, сколько нужно, главное не повторять кошмарное техническое состояние Элдена на пк.
Да лучше бы Мудатака и его брат Миядзаки новую игру делали. Лично мне елдачь вообще не вкатил. Как-то открытый мир для соулс игры меня не затянул.
(Да-да, я знаю, всем п..уй на то шо я тут написал)