Официальный веб-комикс Elden Ring выйдет в следующем месяце

В конце марта выйдет новый веб-комикс манги Elden Ring. Комикс, получивший название Elden Ring Become Lord, будет следовать за конкретными Потускневшими в их путешествии, чтобы стать следующим Лордом Элдена, как и история игры FromSoftware.
Веб-комикс будет доступен на сайте Tatesc Comics, а также в виде электронной книги с 29 марта. Мангу нарисовали Hand Punch, которые назвали саму игру произведением искусства. Братья-близнецы окончили факультет аниме Пекинской киноакадемии.
«Для нас большая честь, что нам доверили комиксную адаптацию такого престижного произведения, но в то же время мы чувствуем значительную ответственность и давление», — сказали Hand Punch. «Elden Ring — это не просто игра, это само искусство. Хотя мы безоговорочно вложили страсть в процесс создания, мы столкнулись с многочисленными трудностями на этом пути. Однако, как научила нас эта игра, мы верим, что свет всегда будет побеждать и процветать, каким бы трудным ни был путь.
Веб-комикс полноцветный и имеет вертикальную прокрутку. Предварительный просмотр доступен по ссылке.