Писатель-фантаст Брэндон Сандерсон высказался о возможности написания книги по мотивам Elden Ring

Писатель-фантаст Брэндон Сандерсон, известный по циклам "Рождённый туманом" и "Архив буресвета", задумался о возможности создания романа по мотивам игры Elden Ring.
Во время недавнего стрима, посвященного дополнению Shadow Of The Erdtree, Сандерсон ответил на вопрос зрителя о том, можно ли адаптировать историю Elden Ring в книжный формат.
Писатель, продавший 34 миллиона экземпляров своих книг, не исключил такой возможности. Он предложил ввести в сюжет второстепенных персонажей, а сюжет преподносить через описания предметов в игре, заставляя читателя догадываться о происходящем.
Сандерсон также упомянул использование эпиграмм, коротких и поэтичных фрагментов, для передачи информации. Таким образом, вероятная книга по Elden Ring, вероятно, будет наполнена лаконичными отрывками, стимулирующими воображение читателя.
В качестве примеров произведений, хорошо передающих атмосферу, схожую с атмосферой соулслайков, Сандерсон привел "Дюну" и "Хранители".
Стоит отметить, что Сандерсон разработал вселенную вышедшей в этом году игры Moonbreaker, получившей очень хорошие отзывы от пользователей Steam.
блин, было б круто! Брендон офигенно смог бы раскрыть мир Междуземья