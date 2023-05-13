Пивоварня из Пенсильвании создала пиво, вдохновленное Elden Ring ©

Пивоварня Free Will Brewing из Пенсильвании объявила о выпуске оригинального пива, вдохновленного Elden Ring. Пиво, метко названное "Rise Tarnished", что является отсылкой к одной из знаменитых фраз диалога Elden Ring, представляет собой Hazy India Pale Ale. В нем используется эксклюзивная смесь из трех сортов хмеля, чтобы передать сущность загадочного мира Elden Ring.

Один из поклонников Elden Ring, известный как nosleeptilldeath, поделился своим восторгом по поводу дебюта пива, вдохновленного Elden Ring, на Reddit, опубликовав фотографию, на которой изображена эпическая этикетка для крафтового пива. Будучи страстным поклонником игр, nosleeptilldeath предложил идею пива Elden Ring компании Free Will Brewery, где он работает. Пивоварня экспериментировала с различными вариантами дизайна, но остановилась на одном, напоминающем начальный класс Бродяги в Elden Ring, который поклонники игры сразу же узнают. Однако в рисунке не используются никакие символы или черты из игры, кроме слогана "Rise Tarnished". Такое стремление пивоварни создать подлинное пиво в духе Elden Ring свидетельствует о влиянии игры на массовую культуру и ее способности стимулировать творческие начинания за пределами игрового мира.

Пиво, вдохновленное Elden Ring, представляет собой Hazy India Pale Ale, в котором используется эксклюзивная смесь из трех сортов хмеля: Моутере, Пасифик Санрайз и Цитрус с содержанием алкоголя 6,8%. Это пиво уже вызвало ажиотаж среди геймеров и любителей крафтового пива в Пенсильвании. В разделе комментариев несколько человек спрашивают, где можно приобрести недавно выпущенное пиво. К сожалению для многих, это пиво доступно только в некоторых пивных Пенсильвании или для доставки в пределах штата. Сегодня состоялся официальный релиз этого замечательного сорта пива, и поклонники Elden Ring и крафтового пива с нетерпением ждут возможности самим оценить уникальный вкус и упаковку.