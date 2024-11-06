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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 5 970 оценок

Плюс 30% в Elden Ring: как PS5 Pro улучшает производительность старых игр

Simple Jack
Новости

Эксперты портала Digital Foundry протестировали функцию Game Boost на консоли PlayStation 5 Pro. Эта технология повышает частоту кадров в тех играх, где нет ограничения FPS. Производительность в старых играх возрастает как минимум на треть (30-35%) по сравнению с обычной PS5: специалисты подтвердили это на примере Elden Ring и Devil May Cry 5.

Если в играх есть ограничения FPS прироста кадров добиться не получится. Автор YouTube-канала Gabriel Master ранее показал это на примере Red Dead Redemption 2.

PS5 Pro выйдет 7 ноября.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ka4o4ek

60 фпс нет, хомячки кидают деньги в монитор.

8
хренагу6ка

Нет даже стабилных 60 фпс, а местами разница с обычной PS5 в фпс вообще минимальна)

6
AT_Sagor

С каких пор Elden Ring старая игра? Зажравшийся эксперты.

4
Рикочико

И сколько на PS игр без ограничителя? 10-20??))

0
wianewa

Так, ну это то уже НЕКСТ ГЕН тот самый? Или как?

0