Эксперты портала Digital Foundry протестировали функцию Game Boost на консоли PlayStation 5 Pro. Эта технология повышает частоту кадров в тех играх, где нет ограничения FPS. Производительность в старых играх возрастает как минимум на треть (30-35%) по сравнению с обычной PS5: специалисты подтвердили это на примере Elden Ring и Devil May Cry 5.
Если в играх есть ограничения FPS прироста кадров добиться не получится. Автор YouTube-канала Gabriel Master ранее показал это на примере Red Dead Redemption 2.
PS5 Pro выйдет 7 ноября.
Плюс 30% в Elden Ring: как PS5 Pro улучшает производительность старых игр
Эксперты портала Digital Foundry протестировали функцию Game Boost на консоли PlayStation 5 Pro. Эта технология повышает частоту кадров в тех играх, где нет ограничения FPS. Производительность в старых играх возрастает как минимум на треть (30-35%) по сравнению с обычной PS5: специалисты подтвердили это на примере Elden Ring и Devil May Cry 5.
60 фпс нет, хомячки кидают деньги в монитор.
Нет даже стабилных 60 фпс, а местами разница с обычной PS5 в фпс вообще минимальна)
С каких пор Elden Ring старая игра? Зажравшийся эксперты.
И сколько на PS игр без ограничителя? 10-20??))
Так, ну это то уже НЕКСТ ГЕН тот самый? Или как?