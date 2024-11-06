Плюс 30% в Elden Ring: как PS5 Pro улучшает производительность старых игр

Эксперты портала Digital Foundry протестировали функцию Game Boost на консоли PlayStation 5 Pro. Эта технология повышает частоту кадров в тех играх, где нет ограничения FPS. Производительность в старых играх возрастает как минимум на треть (30-35%) по сравнению с обычной PS5: специалисты подтвердили это на примере Elden Ring и Devil May Cry 5.



Если в играх есть ограничения FPS прироста кадров добиться не получится. Автор YouTube-канала Gabriel Master ранее показал это на примере Red Dead Redemption 2.



PS5 Pro выйдет 7 ноября.