По первым впечатлениям, журналисты остались очень довольны Elden Ring: Shadow Of The Erdtree

Первое крупное дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring ввыйдет всего через несколько недель, и перед запуском несколько изданий уже его опробовали, предоставив свежие превью для ознакомления. Вы, вероятно, не удивитесь, прочитав это, но общее мнение таково, что этот DLC будет всем и даже больше того, чего хотят фанаты Elden Ring.
В любом случае, вот что говорят журналисты о Shadow of the Erdtree до запуска:
Push Square
«Их [3 часов геймплея] было достаточно, чтобы доказать, что Shadow of the Erdtree в основном очень хорошая вещь с несколькими новыми идеями. Дополнение почти наверняка ещё содержит свои самые большие секреты, но с точки зрения того, как вы играете и взаимодействуете с ним, это больше Elden Ring.
Опираясь на все величайшие аспекты базовой игры, Земля Теней предлагает еще один брутально захватывающий опыт с ведущим в отрасли художественным руководством, напряженными боями и величайшим чувством исследования. В свои первые часы Shadow of the Erdtree подражает основной игре — это неплохо, поскольку по сей день она остается определяющим жанр».
IGN
«Я чувствовал, что многого добился за три часа игры в Shadow of the Erdtree, но даже тогда мне казалось, что еще многое предстоит сделать. Когда мое время истекло, я как раз собирался исследовать тропу, отмеченную еще одним крестом Микеллы, которая вела вниз, в то, что казалось одним из знаменитых ядовитых болот FromSoftware, и просто слушая других игроков на мероприятии, я понял, что пропустил как минимум еще одно подземелье с, казалось бы, захватывающим сражением с боссом, с которым я с нетерпением жду возможности сразиться сам».
Eurogamer
«Однако одно можно сказать наверняка: Shadow of the Erdtree уже выглядит и ощущается как абсолютная эпопея. С ее мрачной атмосферой, сложным построением мира и дерзким дизайном уровней, в ней есть все ингредиенты, необходимые для дополнительной главы обширного повествования Elden Ring. С тех пор как я отложил контроллер в конце сеанса предварительного просмотра, мои мысли постоянно возвращаются в Землю Теней, чтобы подумать о том, что может скрываться в ее скалистых утесах и холмах. Мало игр, которые могут вызвать чувство такой огромной тайны и потенциала».
VGC
«Мы боимся сказать, что нам пришлось покинуть сессию, поджав хвост, но также и с опасением, что, в то время как в Замогилье было много мелких мини-боссов, с которыми вы могли справиться, чтобы пробраться к хедлайнерам подземелий наследия, прогресс в Земле Теней может быть более неуязвимым.
Учитывая, что структура открытого мира пошла на пользу Elden Ring, предоставив вам свободу сражаться или избегать их, мы хотели бы думать, что FromSoftware не откажется от этого полностью в этом дополнении. Но даже если еще слишком рано говорить, является ли Shadow of the Erdtree более компактной, с первых трех часов она определенно более жестокая».
Game Informer
«Мое главное впечатление от Shadow of the Erdtree заключается в том, что — сюрприз — это больше Elden Ring. Это самый неинтересный вариант, который можно себе представить, но, помимо интригующей, но не сразу заметной детали, добавленной улучшениями дерева Скаду, это новый повод снова посетить мир, который я люблю. Трудно понять повествовательные последствия дополнения, и, честно говоря, это последнее, что меня волнует в этой игре, какой бы интересной ни была ее история на поверхности. Все, что я хочу, — это опробовать новые испытаний и сюрпризы, и Shadow of the Erdtree, похоже, готова предоставить это и даже больше».
Windows Central
«С момента своего выпуска более двух лет назад Elden Ring хвалили без конца, и это справедливо, мой бывший коллега Майлз Домпьер дал ей высшую оценку в нашем обзоре. Это игра с открытым миром, которая основана на устоявшемся дизайне FromSoftware и подняла его на новые высоты. Все, во что я играл, указывает на то, что Elden Ring Shadow of the Erdtree — это нечто большее, и этого более чем достаточно, чтобы сделать ее одним из моих самых ожидаемых игровых впечатлений года. Я с нетерпением жду возможности снова погрузиться в игру».